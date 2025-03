Киселото мляко е невероятна храна. Не само е вкусно, но и изключително полезно - нещо, което го превръща в един от здравословните продукти, които може спокойно да добавим към ежедневната си диета.

Свързва се с ползи като повишена здравина на костите, чревно здраве и контрол на теглото. А според диетолози честата консумация доказано намалява рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания и диабет и подобрява имунната функция на тялото.

И все пак, струва си да се замислим над някои неща като това може ли да консумираме киселото мляко всеки ден, кой вид е най-полезен и може ли продуктът все пак да има отрицателни странични ефекти.

Кой вид кисело мляко е най-здравословен

Правилото при избора на кисело мляко е то да бъде с високо съдържание на протеини и ниско на добавена захар. Протеините помогнат да се заситим, без да влияем на теглото си, а поддържането на приема на добавени захари предотвратяват възпаления и сърдечни усложнения.

На пазара днес има богат избор от млечни продукти. Все пак, винаги е най-добре да изберем традиционното българско кисело мляко, което съдържа уникалната бактерия Lactobacillus Bulgaricus и което се отличава с високо съдържание на калций и витамини. Близко по качества е и гръцкото кисело мляко.

Все по-често напоследък в търговската мрежа може да открием исландското кисело мляко - скир. Представлява гъст млечен продукт, богат на протеини, приготвен обикновено от сирищни ензими, което го доближава повече до семейството на сиренето, отколкото до това на киселото мляко.

Ползите от консумацията на кисело мляко

1. Здравословни нива на кръвно налягане

Проучване установява, че по-високата консумация на млечни продукти, особено на кисело мляко, може да намали, при това с близо 30%, рисковете от високото кръвно налягане.

2. Нива на лошия холестерол

Киселото мляко може да помогне и на сърцето, като потенциално регулира нивата на холестерола в кръвта.

3. Прием на калций

Калцият е необходим за функциите, свързани с мускулите, нервите, кръвоносните съдове и костите. Всички млечни продукти са богати източници на калций, така че редовното им консумиране са ефективен начин за набавяне на достатъчно количество в организма ви.

4. Помощ за храносмилателния тракт

Въпреки че думата "бактерии" автоматично предизвика негативни асоциации, има и добри бактерии, които са от съществено значение за правилното функциониране на храносмилателния тракт. Един от начините да увеличим нивата им е като консумираме кисело мляко с пробиотици - живите микроорганизми, съдържащи се естествено в храните.

5. Психично здраве

Пробиотиците влияят положително не само на физическото, но и на психическото здраве, като подобряват тревожността, депресията, стреса, настроението и паметта. Все повече проучвания доказват тясната връзка между червата и мозъка.

6. Важни хранителни вещества

В допълнение към пробиотиците, киселото мляко е пълно с много други хранителни вещества, които имат ползи за организма. Като фосфор за здравето на костите, магнезий, който подпомага енергийния метаболизъм и калий, регулиращ кръвното налягане и подвижността на мускулите.

Недостатък на киселото мляко

Той е един единствен - свързан с излишното количество захар на закупените от магазина млечни продукти. Това се отнася най-вече за овкусените плодови млека, в които често съотношението е 5 грама протеини и 15 грама захар, пише Eat This, Not That. А добавената захар често води до неприятни здравословни усложнения.

