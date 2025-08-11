Всички го преживяваме: след спокойния и отпускащ уикенд, алармата безпощадно започва да звъни, защото е настъпил най-ужасният ден от седмицата - понеделник.

Независимо дали работим от къщи или се отправяме към офиса, понеделник сутрин „сигнализира“ на мозъка и тялото ни, че работната седмица е настъпила. И може би често сме си задавали въпроса дали всички се чувстват по този начин или всичко е въпрос на лично възприятие.

Според скорошно проучване, проведено от Университета в Хонконг ясно, става ясно, че негативната нагласа към понеделниците е масова. Изследователите установяват, че стресът в този ден от седмицата вече е заложен в биологията ни - като индивиди, принадлежащи към обществото. Понеделниците са свързани с повишено чувство на тревожност и усещане за претоварване на тялото – неща, които могат да повлияят на цялостното ни здраве.

Връзката между понеделниците и стреса

Ефектът „тревожен понеделник“ се наблюдава както при работещи хора, така и при пенсионерите – това е установено след анализ на данни, предоставени от 3500 души.

„Понеделниците действат като „усилвател на стреса“, казва професор Тарани Чандола, водещ автор на изследването. „За някои възрастни хора началото на седмицата задейства биологична каскада, която се задържа с месеци. И не става въпрос за работа – става дума за това колко дълбоко влияние оказват възприятията за понеделниците в нашата физиология, дори след края на кариерата.“

Установява се, че оста хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза, или съвкупността от жлези и хормони, които контролират нивата на кортизол и влияят на здравето на сърцето, е уникално нарушена в понеделник.

В понеделник нивата на кортизол са увеличени 23%, като неработещите са засегнати също толкова, колкото и работещите. А опасността от получаване на инфаркт нараства 19%.

А най-любопитно от всичко е, 23% от ефекта на „тревожния понеделник“ е свързан с обясними причини, докато останалите 77% от ефекта са резултат от „необясним компонент“.

