Фондация "Брижит Бардо" е мисията на актрисата, с която създава по-добър свят за животните. Фондацията е една от най-видимите и влиятелни НПО-та за защита на животните във Франция и в международен план.

Постиженията на фондацията са значителни - законови промени, подкрепа, медийно отразяване и гласност, реално облекчаване на страдания. Един истински свят, в който тези, които имат емпатия, не пестят време, сили и пари. През цялата си кариера Брижит Бардо никога не е спирала да показва любовта си към животните. Въпреки всички предизвикателства, тя решава да посвети живота си на трудната кауза за защита на животните.

Кога е създадена фондацията и защо?

Фондация "Брижит Бардо" (Fondation Brigitte Bardot, FBB) е създадена през 1986 г. от френската актриса Брижит Бардо. Целта ѝ е защита на животните - както домашни, така и диви – във Франция и по света. Официално е призната като организация от обществен интерес през 1992 г.

Подслоняват над 7000 животни

Фондацията разполага с над 70 000 дарители в над 70 страни и над 280 представители и доброволци. Централният офис на организацията се намира в Париж. В офиса, в четирите парка за приютяване на фондацията и като сезонен персонал работят повече от 150 души.

Четирите приюта (парка) във Франция, които фондацията управлява, подслоняват над 7000 животни (кучета, котки, коне, магарета, овце, кози и други) – спасявайки ги от малтретиране, мизерни условия на живо и смърт в кланици.

Всяка година фондацията провежда над 2000 разследвания и завежда над 300 граждански дела, които завършват с около 100 осъдителни присъди. Животните се изземват от стопаните им и се предават на фондацията до произнасяне на присъдата.

Фондацията провежда ежегодно кампании с хиляди участници за стерилизация на бездомни животни - предимно котки. Фондацията кастрира само във Франция над 12 000 бездомни котки годишно, за да предотврати нарастването на техния брой из улиците на страната.

Паркът в Белица, България

Преди 2000 г. отглеждането на „танцуващи мечки“ е често срещана атракция в България. Въпреки че мъчителната дресировка е била забранена през 1998 г., все още е имало мечки, които са били принуждавани да „танцуват“.

През 2000 г. паркът за танцуващи мечки в Белица (сега "Парк за мечки Белица") е създаден от „Четири лапи“ и фондация „Бриджит Бардо“ като постоянно място за настаняване на бивши „танцуващи мечки“, спасени от „Четири лапи“.

В "Парк за мечки Белица" международната организация „Четири лапи“ заедно с фондация „Бриджит Бардо” се грижи за близо 20 пострадали от различна човешка намеса мечки. Те обитават 12 хектара площ в сърцето на Рила, което реално е техният естествен хабитат. За тях се грижи денонощно 365 дни в годината екип от 15 души професионалисти на Парк за мечки. Белица е най-добрият мечешки спасителен дом на Балканите.

Сред по-големите паркове, управлявани от фондацията, е La Mare Auzou (Нормандия) приютява близо 1000 животни, включително кучета, котки, коне, магарета, овце, крави, прасета и др. В друг приют - Montpon - има около 700 животни, отново смесица от животни, които са били спасени от лоши условия.

Постиженията на фондацията за един по-добър свят

Фондация "Брижит Бардо" е участвала активно в законодателни промени във Франция - в нов закон за защита на животните (приет през 2021 г.), който включва забрани за използване на диви животни в циркове, забрани за фермите с норки, ограничения за продажба на кучета и котки в зоомагазини, по-строги санкции за жестокост.

Фондацията е инициатор на кампания срещу търговията с кожи във модната индустрия. Например, фондацията приветства решението на Saint Laurent (част от групата Kering) да спре използването на животински кожи.

По отношение на други международни инициативи Фондация Брижит Бардо е участвала с подкрепа за проекти в други страни - помощ за диви животни, за лечение и отглеждане, за приюти. Също така е участвала в кампании като стерилизация на животни и информационно-образователни инициативи сред младежите.

Като член на SSN (Мрежа за оцеляване на видовете), фондация "Брижит Бардо" участва в CITES - Конвенцията за международна търговия със застрашени видове. Проблемите, обсъждани на срещите, включват теми като търговията със слонова кост, изчезването на полярната мечка и изчезването на животински видове, причинено от международния трафик и унищожаването на местообитанията.

Сред постиженията на фондация "Брижит Бардо" още са:

Законодателни промени във Франция, които реализират някои от най-значимите искания на защитниците на животни (като горепосочените забрани, повишени наказания, ограничения в търговията с животни, цирковете, козината и други).

Управление на приемни места/убежища, които осигуряват по-добри условия за живот за животни и спасявани от насилие.

Много масови кампании за стерилизация, което спомага за контрол на популациите на бездомни животни и намалява страданието.

Международна видимост и влияние, награди (например GAIA Lifetime Achievement Award през 2019) за приноса в защита на животните.

Не минава и без критики

Фондацията и самата Брижит Бардо през годините неминуемо са били обект на критики и спорове. Бардо е била глобявана многократно за изявления, които властите решават, че са расистки или подстрекаващи към омраза – например, писмо към префекта на остров Реюнион, в което тя използва обидни термини към местното население.

Някои от изказванията ѝ се считат за крайни, провокативни, дори конфронтационни, което понякога е водело до отблъскване на потенциални сътрудници или съюзници в борбата за животните.

Някои критици смятат, че позициите ѝ са понякога нереалистични или твърде крайни, без достатъчен прагматичен диалог. Например призиви за забрани, които изискват много ресурси или промени в традиции, навици, икономика – нещо, което може да срещне силен отпор от редица заинтересовани страни (фермери, ловци, индустрии, традиционалисти).

