След дълъг ден навън едно от най-хубавите усещания е моментът, в който прекрачваме прага на дома. И макар изкушението да се хвърлим директно в леглото или на дивана да е голямо, много от нас имат своя ритуал за чистота – първо си сваляме дрехите, с които сме били навън и слагаме „домашни“.

Хората, които живеят в голям град и пътуват с градския транспорт, където имат досег с различни хора и повърхности, трябва да са още по-внимателни. Някои дори незабавно вземат душ, преди да си сложат домашните дрехи.

Има ли смисъл наистина да се преобличаме, когато се приберем у дома?

Какво казват експертите

Според Международната търговска асоциация за почистваща индустрия (ISSA - International Sanitary Supply Association) дрехите, които носим навън, особено работните, могат да пренасят микроби, прах и мръсотия върху домашните ни повърхности.

„Дрехите, носени навън, могат да съберат замърсявания и миризми. Когато ги носим в леглото или на дивана, те могат да се прехвърлят върху текстила и да останат там,“ казва Кимбърли Ромайн, учен по грижа за тъканите в една от най-големите и добре познати международни компании за потребителски стоки.

Снимка: istockphoto.com

Директорът на Home Care & Cleaning Lab в Good Housekeeping Institute, Каролин Форте, също признава, че макар да няма проблем да седне с външни дрехи на дивана, леглото за нея е „строго забранена зона“.

Кога е важно да се преобличаме:

След престой в претъпкани места като летища, метрото или градския транспорт.

При дълги работни дни в офиса или навън – особено ако сте били в близък контакт с много хора.

Възможностите да вкарате микроби и замърсявания у доба е по-малка, ако сте излезли за кратка разходка или сте карали кола.

Снимка: iStock

Как да поддържате дома си чист

Преобличайте се веднага щом се приберете.

Перете дрехите след всяко носене в претъпкани или замърсени места.

Перете спалното бельо веднъж седмично (или най-много на две седмици).

Перете дивана и фотьойлите поне веднъж на сезон (може и по-често)

Използвайте качествен перилен препарат за по-добро премахване на бактерии и миризми.

Не е задължително правилото да важи за всички ситуации, но експертите са единодушни – преобличането след дълъг ден, особено ако сте били на места с много хора, помага да поддържаме леглото, дивана и всичко в дома си по-чисто и свежо.

Вижте във видеото какво се случва с ръцете ни, когато използваме ескалатор:

