ОВЕН

Не забравяйте, че вечерта сте обещали да бъдете с брачнаия или интимния си партньор и да отидете на ресторант или парти. След като се приберете се отдайте на незабравими сексуални мигове.

ТЕЛЕЦ

Ако сте ядосани, не допускайте агресия към семейството си и особено към интимната си половинка. Отдалечаването може да е за дълго. Не очаквайте взаимност в интимните отношения. Сексът няма да е желан от любимия. Не търсете сексуални партньори извън дома си.

БЛИЗНАЦИ

Не бягайте от нови запознанства, които могат да се превърнат за несемейните в романтична връзка. Семейните жени да не изневеряват. Да се отдадат на сексуални наслади, а несемейните да преценят дали са сигурни в чувствата си.

РАК

Не създавайте предпоставка за скандал с любимия, заради нежеланието ви да отидете на ресторант, а след това да се усамотите в дома си. Създайте си добро настроение у дома, с романтична вечеря за двама, а след това не пропускайте сексуалните наслади.

ЛЪВ

Възможно е усложняване на отношенията в семейството, затова бъдете особено внимателни към близките си. Не подлагайте чувствата им на съмнение. Вечерта си останете у дома и се успокойте след напрегнатият ден. Ако имате намерение да изяснявате отношенията си в леглото, по-добре се откажете от секса.

ДЕВА

Искате да живеете в хармония със себе си и с чувствата си, но се страхувате, че любимите ви не ги споделят. Вечерта не се надявайте на сексуални удоволствия, заради собствената си неувереност и липсата на желание за интимност.

ВЕЗНИ

Вечерта подарете времето си на семейството и на любимия си. Изживейте приятни романтични мигове. Стабилизирайте отношенията си у дома. Не пропускайте да споделите чувствата си и да се отдадете на желани и от двама ви сексуални изживявания.

СКОРПИОН

Не се отказвайте от романтичната среща, която сте уговорили, защото ако не сте семейни, тя е възможност за сериозно партньорство. Влюбените могат да обявят годежа си, а семейните да се отдадат на незабравими сексуални удоволствия, дори и ако са уморени.

СТРЕЛЕЦ

Любовни срещи извън семейството ще ви донесат само разочарования в личния живот. Не ви съветвам да водите разговори с любимия си и да изяснявате отношенията си. Няма да постигнете успех. Не се надявайте на сексуални удоволствия, защото интимния ви партньор изобщо не е настроен за това.

КОЗИРОГ

Неприятностите са свързани с раздяла заради изневяра. Пазете се от клюки и интриги, създаващи допълнителни проблеми. Пазете се от сексуална връзка породена от физическо привличане, защото ако сте семейни ще доведе до раздяла.

ВОДОЛЕЙ

Интимният ви партньор е щастлив, защото намира именно във вас сигурността на чувствата и се освобождава от грижите и проблемите. Вечерта ще изживеете жадуваното щастие, на което дори и не се надявахте и незабравими сексуални мигове.

РИБИ

Чувствата ви са споделени и хармонични. Постарайте се да създадете приятна интимна обстановка и се усамотете с любимите си. Вечерта очаквайте да ви изненадат с предложение за интимна среща и сексуални изживявания. Ако сте семейни - не изневерявайте.

