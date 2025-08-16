На 17 август е роден Робърт Де Ниро. Той е двукратен носител на „Оскар“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Робърт Де Ниро. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Ако имате спешни служебни задачи, обяснете на интимния си партньор причините за закъснението си, за да си спестите прояви на ревност. Сексът със сигурност ще ви се отрази добре. Не го пропускайте, за да остави у вас спомен за невероятно изживяване.

ТЕЛЕЦ

Изпълнени сте с желание да сте обичани, но дали ще е така, зависи и от вас, скъпи жени. За съжаление не сте доказали на интимния си партньор, че споделяте чувствата му. Ако интимния ви партньор не е готов за сексуални удоволствия, съобразете се с желанието му.

БЛИЗНАЦИ

Трудно ще намерите пътя към сърцата на любимите си хора, заради предизвикан от вас конфликт, заради съмненията ви в изневяра. Забравете за сексуалните удоволствия, които отдалечихте сами. Ще ви трябва време и много усилия, за да се сближите отново.

РАК

Не ви съветвам да водите разговори с роднините си и да изяснявате отношения. Не се опитвайте да възобновите прекъсната любовна връзка. Ако вечерта си позволите сексуална близост, сами ще си бъдете виновни за проблемите.

ЛЪВ

Пазете се от влиянието на ваши близки, които искат на всяка цена да принудят към нови запознанства. Не одобряват интимната ви връзка. Опитите на ваши роднини да се отдадете на сексуални преживявания с избран от тях партньор трябва да избегнете на всяка цена.

ДЕВА

Предпазвайте се от разправии. Няма да ви липсват семейни проблеми, свързани с нежеланието ви да задоволите прищявка на интимния си партньор. Сексът няма да ви достави удоволствие, защото е средство за изнудване. Не го допускайте.

ВЕЗНИ

Ако не сте семейни и сте намерили подходящата половинка, днес е идеален ден за създаване на семейство. Постарайте се да сте мили с любимите си хора. Вечерта се отдайте на незабравими сексуални удоволствия. Сексът ще ви зареди със сили.

СКОРПИОН

Несемейните жени да очакват романтична среща. Чувствата на семейните са споделени. Нямате причина, мили жени, да недоволствате и да обвинявате партньора си, че не ви обръща внимание.

СТРЕЛЕЦ

Денят ви дарява шанс за среща с подходящия партньор, ако не сте семейни, но не бива да бягате от запознанства и да се затваряте в себе си, с надеждата че принцът сам ще се появи. Въпреки това проявете предпазливост и си дайте време, за да се убедите, че не грешите в преценката си.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Възможно е, ако не сте семейни да срещнете подходящ партньор. Денят е идеален за встъпване в брак за тези, които вече го имат до себе си. Ако сте семейни или обвързани в сериозни отношения, не се впускайте в нова сексуална връзка.

ВОДОЛЕЙ

Ако чувствата ви са силни и срещат взаимност, не пропускайте възможността да създадете семейство, дори и човекът до вас да не отговаря на идеалът ви. Въпреки, че все още между вас и половинката ви съществува дистанция, днес можете да се сближите чрез желаните и от двама ви сексуални удоволствия.

РИБИ

Пазете се от проблеми в личния живот. Не проявявайте ревността си, особено ако вие самите сте прегрешили. От една страна сте влюбени, от друга - изпитвате страх да не бъдете обсебени или пък наранени в интимните мигове.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK