Остават броени часове до срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин. Двамата ще се срещнат в Анкъридж, най-големия град в щата Аляска, в 22 ч. българско време (11 ч. местно време).

Но защо точно Аляска, този далечен и студен северен район? Може би защото настоящата срещата на върха няма да е първият път, когато градът става сцена на високопрофилна дипломация. През 2019 г. Анкъридж е място на среща между китайски дипломати и представители на правителството на Джо Байдън.

От друга страна, Аляска и Русия са в непосредствена близост и не се приемат като потенциални врагове, а преди всичко като близки съседи.

Най-големият щат в САЩ

Разположен в крайната северозападна част на Северна Америка, Аляска е най-големият щат в САЩ – с впечатляващите 1,7 милиона km². На запад граничи с Беринговият проток, който го отделя от Азия. На изток е границата с Канада, на юг се мие от водите на Тихия океан, а на запад е Берингово море, част от Тихия океан.

Името на Аляска идва от ескимоската дума Alakshak, което означава „голяма страна“ или „суша“.

Исторически свидетелства показват, че първите европейци, достигнали до Аляска, са дошли от Русия. През 1867 американският сенат купува територията за милиони долари – и на 18 октомври, същата година за първи път е издигнат американския флаг. Днес денят е национален празник на Аляска.

От 1959 година насам Аляска официално е 49-и щат на САЩ.

Най-големият град в щата е в Анкоридж, макар да не столица. Тази привилегия се пада на Джуно (Juneau) – който е достъпен само по въздух и вода.

С какво може да ни впечатли

Целогодишно в Аляска има сняг – температурите достигат до -40°С (най-ниската измерена температура -62°С е измерена на 23 януари, 1971 г.). Лятото е около 30°С във вътрешността на щата.

Въпреки ниските температури, на територията има огромно разнообразие от растителен и животински свят - пригоден да живее и оцелява в студения и суров климат.

Животни - освен емблематичната полярна мечка, тук могат да се срещнат и черни и кафяви мечки и дори вълци. Сред тревопасните животни се открояват елени, лосове, бизони. Изключително разнообразни са водните обитатели като тюлени, моржове, делфини и множество видове китове. Всички те имат специални адаптации за живот в суровия климат.

Растителност – освен вечнозелени растения и борове, много широколистни дървета растат на територията на Аляска. Често могат да се срещнат брези и трепетлики, както върби с малки размери. Макар и с кратък вегетационен период, издръжливите растения и цветя озаряват пейзажа на обширната територия.

Аляска и Северният полярен кръг

Почти една трета от територията на Аляска е в рамките на Северния полярен кръг - един от петте основни паралела от географската мрежа на Земята.

Аляска и по-конкретно град Феърбанкс е едно от най-добрите места, от които може да се наблюдава Северното сияние (Аurora Borealis), този невероятен природен феномен, предлагащ завладяващ, магически небосклон.

Възможно ли е да покориш Аляска - вижте във видеото:



