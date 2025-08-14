K-beauty - продуктите за грижа за кожата, произхождащи от Южна Корея, буквално завладяха света в последно време. И с основание. Те успяват да постигнат това, което обещават: сияйна кожа, по-малко дискомфорт и зачервявания и съвършен блясък.

Но при наличието на толкова много продукти, разпространявани в социалните мрежи и превърнали се във вирусни, как да разберем кое наистина си струва – и време, и средства? От The Wed дават отговор на въпроса, подбирайки шест от тях, които наистина изпълняват обещанията си и вършат перфектна работа.

Dr. Althea 345 - крем за раздразнена кожа

С лека като перце и копринена текстура, кремът предлага незабавен комфорт, без усещане за тежест. Обогатен е със смес от ниацинамид, пантенол и екстракт от стъбло на храстовия кактус Опунция фикус-индика. Не е подходящ за хора, предразположени към акне.

Biodance Bio-Collagen - дълбокохидратираща маска

Осигурявайки интензивна хидратация, маската се конкурира с професионален лицев масаж. Обогатена с колагенови микрочастици, които проникват дълбоко, тя не просто създава блясък – тя повдига, изглажда и подобрява еластичността на кожата.

SKIN1004 - ампула с центела

Този еликсир с една съставка доказва, че по-малкото може да бъде много повече. Направена със 100% екстракт от азиатска центела от Мадагаскар, ампулата укрепва и възстановява баланса, мигновено охлаждайки и тонизирайки реактивната кожа.

VT Cosmetics - Reedle Shot 100

Това е модерен поглед върху естетичната процедура микронидлинг. Съдържа микроиглички, предназначени за нежно ексфолиране, насърчаване на обновяването и по-добро усвояване на активните съставки.

EQUALBERRY - ежедневен тоник за лице за басейн

Усещането е като потапяне в хладна, бистра вода – и незабавно освежаване. Пълен с антиоксиданти от горски плодове и хидратиращи съставки, тоникът подготвя кожата за всичко, което ѝ предстои през един интензивен ден.

Dr. Althea - Почистващ балсам

Никога не трябва да забравяме качественото и дълбоко почистване. А този балсам прави точно това - разтапя се в кожата, превръщайки края на деня в сетивен ритуал. Сорбе-подобната му текстура премахва без усилие дълготраен грим и слънцезащитни кремове, без да пресушава кожата. Без изкуствени аромати, той е идеален за хора с чувствителна кожа.

