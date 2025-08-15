Все още лятото е тук, а за някои хора отпуски тепърва предстоят. Но как да се насладим на почивката си, докато домът ни остава съвсем празен?

Мисълта да оставим дома си празен често върви ръка за ръка с леко притеснение – дали всичко ще е наред, когато се върнем? Истината е, че има хитри и изпитани начини да направите така, че никой да не забележи, че ви няма.

Съвети от бивш крадец

Майкъл Фрейзър, който е бивш крадец, а сега консултант по сигурност предупреждава за лесни сигнали, които крадците биха приели като знак за това, че теренът е абсолютно празен. Крадците биха се ориентирали, че домът ви е необитаем по няколко признака:

Отворени щори

Календар, който показва отминала дата

Ключове, оставени на видно място

Консултантът дава няколко полезни съвета за The Sun. Ето какво трябва да направите, когато сте в отпуска и ви няма вкъщи:

Да спускате щорите и пердетата;

Да не оставяте ключове близо до вратите. Има хора, които оставят ключа за дома си пред входната врата на уж скрито място - под черджето или в саксия, за да може съседката да има по-лесен достъп до имота;

Да не поставяте на вратата си табелка с надпис „Има куче“. Причината е, че опитният крадец може да предположи, че ако успее да заобиколи или неутрализира кучето, няма да има друга активна защита в дома;

Да монтирате „Letterbox cage“, ако живеете в къща. Това е малка метална или здрава пластмасова кутия или мрежа, която се поставя от вътрешната страна на входната врата, точно зад процепа за поща. Целта й е да улавя писмата, така че те да не падат на пода. Най-важното обаче е, че тя не позволява на крадци да мушкат ръка или предмет през процепа и да отключат бравата на вратата.

Други методи за защита на дома

Таймери за светлини

Идеята е в определени часове у дома да се включва лампа или радио, създавайки впечатление, че има човек вътре. Таймерите могат да бъдат механични или „умни“, управлявани от телефона ви.

Съдействие от съсед

Когато пощенската кутия прелива, това е сигурен знак, че никой не е вкъщи. Пощенските служби в много държави предлагат временна услуга за задържане на пратки, а най-лесното решение е доверен съсед да прибира писмата.

Фалшива телевизионна лампа

Това е малко устройство, което имитира отблясъците на телевизор, когато е включен, особено вечер. Така отвън изглежда, че някой гледа предаване.

Видеодомофон и сензори за прозорци

„Ring and run“ е техника, при която крадецът звъни на вратата, за да провери дали има някой. Видеодомофонът позволява да отговорите дистанционно, създавайки впечатление за присъствие. Сензорите за прозорци пък сигнализират при отваряне, което е допълнителна защита.

Препоръки от застрахователи

Сигурни външни врати и брави – масивна врата от дърво или стомана със сертифицирана брава намалява риска от взлом.

Датчици за движение и лампи – част от интегрирана охранителна система, която реагира при движение и автоматично осветява района, обезсърчавайки крадците.

Дигитална дискретност – избягвайте да публикувате в социалните мрежи, че сте на почивка. Дори невинна снимка от плажа може да е сигнал за отсъствие.

Инвентар на ценните вещи – направете снимки и запишете серийните номера на техника, уреди, бижута. Това улеснява доказването на собственост и оценката при застрахователни претенции.

Автомобил като „фалшиво присъствие“ – ако съсед паркира на вашето място, изглежда, че някой е вкъщи, сочи Nation Wide.

