Все още лятото е тук, а за някои хора отпуски тепърва предстоят. Но как да се насладим на почивката си, докато домът ни остава съвсем празен?
Мисълта да оставим дома си празен често върви ръка за ръка с леко притеснение – дали всичко ще е наред, когато се върнем? Истината е, че има хитри и изпитани начини да направите така, че никой да не забележи, че ви няма.
Съвети от бивш крадец
Майкъл Фрейзър, който е бивш крадец, а сега консултант по сигурност предупреждава за лесни сигнали, които крадците биха приели като знак за това, че теренът е абсолютно празен. Крадците биха се ориентирали, че домът ви е необитаем по няколко признака:
- Отворени щори
- Календар, който показва отминала дата
- Ключове, оставени на видно място
Консултантът дава няколко полезни съвета за The Sun. Ето какво трябва да направите, когато сте в отпуска и ви няма вкъщи:
- Да спускате щорите и пердетата;
- Да не оставяте ключове близо до вратите. Има хора, които оставят ключа за дома си пред входната врата на уж скрито място - под черджето или в саксия, за да може съседката да има по-лесен достъп до имота;
- Да не поставяте на вратата си табелка с надпис „Има куче“. Причината е, че опитният крадец може да предположи, че ако успее да заобиколи или неутрализира кучето, няма да има друга активна защита в дома;
- Да монтирате „Letterbox cage“, ако живеете в къща. Това е малка метална или здрава пластмасова кутия или мрежа, която се поставя от вътрешната страна на входната врата, точно зад процепа за поща. Целта й е да улавя писмата, така че те да не падат на пода. Най-важното обаче е, че тя не позволява на крадци да мушкат ръка или предмет през процепа и да отключат бравата на вратата.
Други методи за защита на дома
- Таймери за светлини
Идеята е в определени часове у дома да се включва лампа или радио, създавайки впечатление, че има човек вътре. Таймерите могат да бъдат механични или „умни“, управлявани от телефона ви.
- Съдействие от съсед
Когато пощенската кутия прелива, това е сигурен знак, че никой не е вкъщи. Пощенските служби в много държави предлагат временна услуга за задържане на пратки, а най-лесното решение е доверен съсед да прибира писмата.
- Фалшива телевизионна лампа
Това е малко устройство, което имитира отблясъците на телевизор, когато е включен, особено вечер. Така отвън изглежда, че някой гледа предаване.
- Видеодомофон и сензори за прозорци
„Ring and run“ е техника, при която крадецът звъни на вратата, за да провери дали има някой. Видеодомофонът позволява да отговорите дистанционно, създавайки впечатление за присъствие. Сензорите за прозорци пък сигнализират при отваряне, което е допълнителна защита.
Препоръки от застрахователи
- Сигурни външни врати и брави – масивна врата от дърво или стомана със сертифицирана брава намалява риска от взлом.
- Датчици за движение и лампи – част от интегрирана охранителна система, която реагира при движение и автоматично осветява района, обезсърчавайки крадците.
- Дигитална дискретност – избягвайте да публикувате в социалните мрежи, че сте на почивка. Дори невинна снимка от плажа може да е сигнал за отсъствие.
- Инвентар на ценните вещи – направете снимки и запишете серийните номера на техника, уреди, бижута. Това улеснява доказването на собственост и оценката при застрахователни претенции.
- Автомобил като „фалшиво присъствие“ – ако съсед паркира на вашето място, изглежда, че някой е вкъщи, сочи Nation Wide.
Как да защитим дома си от огън - вижте във видеото тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK