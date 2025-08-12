Анджелина Джоли навлиза в нов вълнуващ етап от живота си. Красивата актриса планира да продаде популярния си дом в Лос Анджелис, докато обмисля преместване извън САЩ. Решението идва след като Джоли постигна окончателно споразумение по развода си с Брад Пит в края на 2024 година.

Според близки до звездата източници, Анджелина отдавна не се е чувствала на мястото си в Лос Анджелис и е живяла там основно заради споразуменията за родителските права над шестте ѝ деца. Сега, с наближаването на пълнолетието на близнаците, тя се подготвя окончателно да напусне града.

Историческият имот, закупен от нея през 2017 г. за близо 25 милиона долара е построен през 1913 г. и разполага с шест спални, десет бани и 1000 кв.м. жилищна площ. Домът е принадлежал на легендарния режисьор Сесил Б. ДеМил.

В свое интервю актрисата споделя, че въпреки силната привързаност към дома, тя мечтае за по-спокоен и балансиран начин на живот за семейството си, далеч от прожекторите на Холивуд. След напускането на Лос Анджелис, актрисата планира да прекарва повече време в Камбоджа - родината на най-големия ѝ син, както и да пътува много по света.

„Когато имаш голямо семейство, искаш за тях уединение, спокойствие, сигурност. В момента имам дом, в който отглеждам децата си, но понякога това място… онази човечност, която открих по света, не е това, с което съм израснала тук", завършва Анджелина.

Вижте повече за актрисата тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK