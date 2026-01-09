Когато двама души изберат ежедневно да бъдат един до друг – с търпение, уважение и грижа, времето не ги разделя, а ги сближава още повече. Те растат заедно, взаимно се учат и превръщат обикновените дни в споделени спомени. Такава любов не крещи, тя свети – и именно с тази светлина вдъхновява всички около тях да вярват, че истинската любов съществува.

Такава е именно любовта между Цветана Манева и Явор Милушев. Двамата са неразделни близо половин век – превръщайки се в доказателство, че чувствата могат да „горят“ цял един живот.

Дори днешния ден, в който актьорът празнува своя рожден ден, се превръща в повод двамата отново да изразят любовта си. Снимката, която Цветана Манева сподели в социалните мрежи е повече от красноречива – един стар черно бял кадър, запечатал страстна целувка. Надписът е кратък, но повече не е и нужно: „Явор Милушев на 78“ – и едно сърце.

Една случайна целувка

Явор е последен курс във ВИТИЗ (сега НАТФИЗ), когато вижда Цветана – която вече е завършила актриса. Тя говори по телефона във фоайето на сградата. Младият студент не се поколебава и минавайки покрай нея, смело я целува по бузата. „Просто ме омагьоса“, споделяла е по-късно актрисата.

Още една случайна среща, този път на снимачната площадка на снимките на филма „Началото на деня“ (1975), окончателно решава всичко. Те се поглеждат в очите, говорейки си искрено чрез тях. И така, разговорът продължава и до днес.

И нито разликата във възрастта, нито фактът, че когато се срещат, Цветана има два брака зад гърба си и малка дъщеря, пречат на Явор да направи своя избор.

Любовта с главно „Л“

Явор Милушев е роден на 9 януари 1948 г. в семейство на юрист и фармацевтка. Родът на майка му е от Чехия.

Преди да се насочи към актьорската професия, следва радио, филмова и телевизионна техника в Прага, тогава столица на Чехословакия. През 1972 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на Желчо Мандаджиев. През 1980 г. специализира в кралския Шекспиров театър в Лондон.

За Явор Милушев смисълът на това да си актьор е да поставяш на сцената проблемите, които вълнуват хората – и точно това и прави вече повече от 50 години.

Снимка: facebook/С Обич И Любов

Миналата година той бе отличен с престижната награда „Икар“ за изключителен принос към българския театър. „Благодаря на публиката - тя ме създаде още с първата ми поява и никога не ѝ изневерих“, сподели тогава развълнуваният актьор.

Като цяло Милушев не обича публичността. Той е известен преди всичко с театралното си творчество и значимите си роли в киното - отколкото с публични фрази. А ако има такива, то те са в контекста на интервюта по повод награди и юбилеи. И някои от тях със сигурност ще бъдат запомнени. „Божи дар е самият живот. Останалото е чест и достойнство“, сподели той неотдавна, добавяйки: „А любовта според мен трябва да се пише с главно Л.“

Какво е споделяла Цветана Манева в качеството си на художествен директор на фестивала „Варненско лято“ - във видеото:

