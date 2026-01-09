Морган Фрийман - актьор, чиято кариера датира още от началото на 60-те години на миналия век - съвсем очаквано е допуснал и някои грешки през десетилетията. Съществува обаче един филм, който той определя като най-големия и най-упорит кошмар в цялата си филмова и театрална кариера.

Легендарният актьор е участвал и в немалко лоши продукции, като повечето от тях са заснети през последното десетилетие. Това не е изненадващо, ако се има предвид, че през осемдесетте години той взема решение да снима т.нар. „бързи филми“.

Подобни филми носят най-лесните пари за едно утвърдено име, а след като Фрийман е признавал по-откровено от повечето свои колеги, че парите са основният мотив при избора му на роли, трудно е човек да го упрекне. Един честен човек просто иска да печели възможно най-много. Разбира се, Фрийман няма да бъде запомнен с евтините жанрови продукции, а с факта, че придаде тежест на множество класики със своето име, авторитет и разпознаваем, топъл глас. Сътрудничествата му с Клинт Истууд, както и филми като „Изкуплението Шоушенк“, „Седем“, трилогията „Черният рицар“ и много други, компенсират по-скорошната му склонност към по-слаби проекти.

Снимка: Getty Images

Докато получава заплащане, носителят на „Оскар“ по принцип не се интересува особено от крайния резултат на филма. Съществува обаче една печално известна грешка, която го преследва вече десетилетия. На хартия филмът изглеждал като сигурен хит - събирал актьорски състав и екип в разцвета на тяхната популярност и бил базиран на изключително популярна книга-бестселър. И въпреки това, когато изданието The Daily Beast го помоли да посочи филма, който най-много би искал да изтрие от своята филмография, Фрийман не се поколеба.

„Имах един голям кошмар. Не съм сигурен дали трябва да кажа кой е този филм“, признава актьорът.

Когато като възможен отговор било споменато „Кладата на суетата“, Фрийман веднага потвърдил: „Точно така! Това беше една от любимите ми книги. Да се върнем и да го направим отново - и този път както трябва“, добави той.

Макар днес римейковете и новите интерпретации да са на мода, през трите и половина десетилетия от излизането на филма никой не е проявил желание да се върне към екранизацията на романа на Том Улф.

А всъщност той е трябвало да бъде отличен: сатиричната черна комедия на Брайън Де Палма от 1990 г., с участието на Фрийман, Том Ханкс, Брус Уилис, Мелани Грифит и младата Кирстен Дънст, изглеждала като перфектната комбинация.

Вместо това филмът се превърнал в пълен провал в боксофиса, бил подложен на остра критика и получил цели пет номинации за наградите „Златна малина“.

Фрийман не е единственият, който съжалява за този проект - по-късно Том Ханкс също признава, че му се иска никога да не е участвал във филма, което говори красноречиво за това колко голяма възможност е била пропусната.

