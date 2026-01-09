Дори десетилетия след развода си, Деми Мур и Брус Уилис продължават да бъдат еталон за това как двама души могат да запазят обичта и уважението помежду си.

63-годишната актриса споделя един малко известен и изключително симпатичен детайл от съвместния им живот, който разчувства феновете им, съобщава People.

По време на специална прожекция в Лос Анджелис на новия филм на Кейт Хъдсън – „Song Sung Blue“, Деми Мур се върна назад във времето. Оказва се, че заглавието на филма, което е препратка към едноименния хит на Нийл Даймънд, има много лично значение за нея и Брус.

„Денят на Нийл Даймънд“

Снимка: Getty Images

„Това е нещо малко и много лично,“ споделs Деми Мур. „Всяка седмица Брус организираше т.нар. „Ден на Нийл Даймънд“. През целия този ден той не спираше да пуска негови песни. Правеше го в продължение на години!“

Актрисата си спомня с усмивка как Брус е бил „огромен фен“ на легендарния певец и е успял да предаде тази страст и на нея. „Той просто пускаше Нийл от сутрин до вечер. И аз също го заобичах!“, признава звездата от „Substance“.

Деми Мур и Брус Уилис

Двамата се влюбват и сключват брак в Лас Вегас през 1987 година.

Те имат три дъщери, които са най-голямата им гордост и приоритет.

Въпреки развода си, остават близки приятели и се подкрепят взаимно.

Снимка: Getty Images

Историята на тази емблематична връзка започва през лятото на 1987 г., когато Деми и Брус се срещат за първи път на филмова премиера в Холивуд. Химията между тях е моментална и толкова силна, че любовта им пламва стремглаво далеч от любопитните погледи. Само четири месеца по-късно, през ноември същата година, те изненадват всички, като сключват брак на спонтанна церемония в Лас Вегас. През следващото десетилетие двойката се превърна в „златното семейство“ на киното, умело балансирайки между шеметните си кариери и сплотения семеен живот, изпълнен с много чувство за хумор.

Снимка: Tallulah Willis; Scout Willis/Instagram

Плод на тази голяма любов са трите им дъщери – Румър, Скаут и Талюла, които са най-голямото им общо богатство. Въпреки че бракът им официално приключи през 2000 г., Деми и Брус пренаписаха правилата за раздяла в Холивуд. Те не просто запазиха добрия тон, а изградиха истинско и непоклатимо приятелство, превръщайки се в еталон за успешно съвместно родителство.

Днес, когато „коравият левент“ на Холивуд се бори с тежката диагноза фронтотемпорална деменция, Деми е неизменно до него и до сегашната му съпруга Ема Хеминг. Тя често споделя, че въпреки болестта, вярва в „приемането на човека такъв, какъвто е в настоящия момент“, и не спира да цени моментите на радост, които са споделяли през годините – точно като онези седмични дни, изпълнени с музиката на Нийл Даймънд.

