Международен конкурс за 3D мапинг ще бъде акцент в програмата на първото издание на новия светлинен фестивал “PORTAL”, който ще се проведе в Габрово от 13 до 15 март. Спортна зала „Орловец“ става платно за работата на няколко от най-добрите студиа в сферата на светлинното изкуство, а след първата вечер на фестивала, едно от тях ще бъде отличено с първо място.

Шест международно признати студиа идват у нас по покана на организаторите от Elektrick.me, за да представят своята интерпретация на темата на конкурса „Скрити Структури“. Те ще бъдат оценявани от пет от най-опитните експерти в сферата – артисти и продуценти от Германия, Унгария, Япония и България.

„Скрити Структури“ е покана за откриване на онези нишки, които придават ред на хаоса и и смисъл на привидната случайност. Изследваме кое е вечно и кое преходно през призмата на дигиталното изкуство, изобразено върху емблематичната сграда на Спортната зала в Габрово, дело на арх. Карл Кандулков. Самият той е пример за наследството, което оставяме – проектирал най-красивите сгради в града, които стават част от програмата на PORT▲L. Щастливи сме, че точно в Габрово ще имаме възможността да посрещнем едни от най-добрите артисти в сферата на 3D мапинга – голям успех за един прохождащ фестивал и възможност за разширяване на културния живот в града с дигитално изкуство на високо ниво.“ - коментира един от членовете на журито и организатор на фестивала Стоян Стоянов.

Segal Media е креативно студио от Иран, специализирано в 3D мапинг, имерсивно визуално и дигитално изкуство. През последните години Segal Media реализира проекти за 3D мапинг за международни фестивали, обществени пространства и знакови локации, културни институции и големи корпоративни събития в Европа и Близкия изток.

GLITCH PROD е млад белгийски колектив, създаден през 2019 г. в Шарлероа, Белгия от трима страстни дигитални артисти, които имат зад гърба си множество национални и международни проекти и представления. През 2025 година, студиото грабна Наградата на публиката на най-престижния конкурс за 3D мапинг в света iMapp Bucharest – Winners League. Тази година, двамата идват в Габрово с работата си „The Origin” върху сградата на Спортна зала “Oрловец“.

Свитлана Рейниш е украински медиен артист, арт директор и театрален дизайнер, която съчетава класически художествени традиции със съвременни медийни практики. Портфолиото ѝ обхваща мапинг изкуство, сценография и визуален дизайн за театри и модерни представления. Сред постиженията ѝ е участието ѝ като член на журито на фестивала на светлините в Киев през 2019 г. и представянето на творбите ѝ по време на Евровизия в Ливърпул през 2023 г.

Metanoia Creatives е дуо от интердисциплинарни артисти от Чехия, които работят по различни мултимедийни проекти – от видеомапинг до светлинни инсталации. Техните произведения са представяни на редица международни светлинни фестивали:

Dublin Winter Lights Festival (победители през 2024 г.), Shining Shanghai Festival, Seoul Light Gwanghwamun и много други.

Вали Чинчишан е мултимедиен артист от Румъния, работещ със светлина и анимация, изследвайки темите за идентичността, присъствието и трансформацията чрез съвременен визуален език. Неговите произведения са представяни на водещи международни фестивали за светлинно и мултимедийно изкуство. Носител е на множество международни отличия, включително Първа награда на 1minute projection mapping Tokyo, наградата Charlotteburg Palace Award на Festival of Lights Berlin, Първа награда на Winter Dublin Lights и Наградата на публиката на Video Mapping Festival Lille.

Българското участие идва от Стефан Беделев (Polygone) е дигитален артист със солидна основа във визуалните ефекти, който изследва изразния потенциал на дигиталното пространство чрез движение, светлина и симулация. Той работи и в сферата на архитектурния и артистичния 3D мапинг, като участва в редица светлинни фестивали и публични визуални инсталации.

Призът за победителя идва под формата на награден фонд и скулптура, специално изработена за конкурса от младия артист Теодора Николова. Темата ще бъде представена в специално шоу от MP-Studio – организатори на фестивал на светлините в София Lunar.

Жителите и посетителите на града ще могат да се насладят на всички мапинг спектакли всяка вечер от 18:30 до 22:30 ч. през трите дни на фестивала – от 13 до 15 март.

Събитието продължава три дни и ще се разпростре на 10 локации, на които ще бъдат представени 17 инсталации от над 20 артисти от различни държави. От сградата на Общината и площад „Възраждане“, през Църква „Успение Богородично“, Априловска гимназия, Часовникова кула, Паметник – Костница, покрай реката, до Спортна зала – посетителите ще могат да се насладят на различни форми на светлинно интерактивно изкуство. Една от локациите в програмата – Дом на културата „Емануил Манолов“, ще бъде преобразена в музей за интерактивно изкуство, с редица инсталации, с които публиката ще може да взаимодейства.

Пълна информация за фестивала и локации, можете да намерите в сайта на PORT▲L. bTV Media Group е медиен партньор на инициативата. Фестивалът е напълно безплатен и е отворен за всички – деца, младежи, възрастни и семейства.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER