Въпреки тежката форма на фронтотемпоралната деменция от която страда, Брус Уилис все пак има мигове, които сякаш го пробуждат и връщат в реалността. И събуждат спомена за човека, който е бил преди.

Това твърди съпругата на холивудския актьор Ема Хеминг в наскоро издадената си мемоарна книга „Неочаквано пътуване“. В нея тя дава интимен поглед към живота си със 70-годишния Уилис.

Тя разкрива трогателни подробности за това как близките му хора му даряват с любов и усещане за нормалност. Както и приятелите, които всяка седмица го посещават, за да гледат заедно спортни предавания.

А най-щастливи за Ема са моментите, в които, докато тя и Брус седят в градината на своята къща, а дъщерите им се къпят в басейна, той сякаш се връща за миг в реалността. И дори започва да си тананика песен на Франк Синатра.

47-годишната жена споделя в мемоарите си, че подобни моменти ѝ носят истинско щастие и удовлетворение.

Ема полага грижи за съпруга си още от 2022 г – когато Уилис е диагностициран с афазия - мозъчно заболяване, което нарушава езиковите умения. През 2023 състоянието му се влошава и му е поставена диагнозата деменция. Оттогава насам тя е неотлъчно до Брус и неведнъж е говорила открито за трудностите и предизвикателствата, с които се сблъсква ежедневно.

Хеминг и Уилис сключват брак през 2009 г. и имат две дъщери - Мейбъл Рей (13 г.) и Евелин Пен (11 г.).

Наскоро, след дълго отсъствие от публичното пространство, Брус Уилис бе забелязан на разходка край океана в Лос Анджелис. Той бе придружен от своя болногледач и изглеждаше спокоен, облечен небрежно в сива тениска, светли панталони и спортни обувки, със синя шапка и слънчеви очила, съобщи Daily Mail.

Фронтотемпоралната деменция засяга зоните на мозъка, свързани с поведението, речта и личността. Въпреки болестта, Брус Уилис продължава да получава огромна подкрепа от близките си и феновете по целия свят.

Във видеото - още трогателни семейни моменти от живота на Брус Уилис:



