След дълго отсъствие от публичното пространство, Брус Уилис бе забелязан на разходка край океана в Лос Анджелис. 70-годишният актьор, който се бори с фронтотемпорална деменция, държеше ръката на своя болногледач и на моменти се усмихваше, видимо в добро настроение.

Уилис от няколко месеца живее в отделна едноетажна къща, където за него денонощно се грижи специален екип. По време на разходката той изглеждаше спокоен, облечен небрежно в сива тениска, светли панталони и спортни обувки, със синя шапка и слънчеви очила, съобщи Daily Mail.

Снимка: Getty Images/Instagram

Звездата и неговият болногледач по-късно се насладиха на разговор, на брега на океана.

В един момент актьорът, който вече се движи по-трудно, се подпря на парапета за опора.

Снимка: Getty Images/Instagram

Ден по-рано в Ню Йорк Деми Мур – бившата съпруга на Уилис – присъства на благотворително събитие, посветено на него.

Фронтотемпоралната деменция засяга зоните на мозъка, свързани с поведението, речта и личността. Въпреки болестта, Брус Уилис продължава да получава огромна подкрепа от близките си и феновете по целия свят.

Съпругата на Уилис се присъедини към бившата му съпруга на благотворителното събитие в негова чест в сряда, седмици след като сподели сърцераздирателна информация за това как малките им дъщери се справят с влошаващото се здраве на баща им.

„Мисля, че се справят добре, като се имат предвид всички неща, но е трудно“, каза тя пред Vogue Australia през октомври.

„Те скърбят, толкова много им липсва баща им. Той пропуска важни етапи, това е трудно за тях - но децата са издръжливи, (въпреки че) преди мразех да чувам това, защото хората не разбираха през какво преминаваме.“

Тя добави: „Не знам дали децата ми някога ще се възстановят, но те се учат, както и аз.

Миналия месец източници, близки до семейството, разкриха пред Daily Mail, че Хеминг Уилис се бори не само да се справи с бързо влошаващото се състояние на звездата, но и да управлява мащабното си имущество.