Актьорът Брус Уилис и съпругата му Ема Хеминг Уилис протягат ръка към семейства, изправени пред същата диагноза, която променя и техния живот - фронтотемпорална деменция (FTD).

Семейство от Охайо - Лиза и Шон Дърбин наскоро обявиха публично своята борба с тежкото заболяване. След като Шон започва да изпитва трудности с речта и комуникацията, лекарите поставят диагноза FTD – вид деменция, която засяга по-ранна възраст и обикновено се развива в областите на мозъка, отговарящи за езика и поведението.

Историята им става популярна, след като съпругата на Брус Уилис я вижда и се свързва с двойката, предлагайки подкрепа за повишаване на осведомеността за заболяването. Ема Хеминг, която активно говори за личния им път след диагнозата на съпруга си, се ангажира с каузата да даде повече видимост и знания за заболяването, както и да осигури ресурсна помощ на други семейства.

„Ние не сме лекари, но можем да бъдем гласове. Можем да помогнем на другите да се ориентират в това объркващо и плашещо пътуване“, казва Ема в едно от последните си интервюта.

Снимка: Getty Images

Желанието й да отправи послание и да даде гласност на случаите дори я вдъхновява да издаде книга, насочена към хора, които се грижат за близки с деменция. Изданието не е просто личен дневник, а пътеводител, вдъхновен от реалните трудности, с които тя самата се сблъсква ежедневно.

Според скорошно проучване, медиен интерес към случаи като този на Уилис вече води до сериозен ръст в търсенето на информация и медицински консултации, свързани с диагнозата. За заболяване, което често остава неразпознато с години, тази видимост е от изключително значение. Семейство Дърбин споделя, че диагнозата променя всичко - от начина, по който общуват, до плановете им за бъдещето и моментите заедно. Но именно подкрепата от непознати, включително от световноизвестни двойки като Уилис и Ема, им дава истинска надежда.

„Да знаем, че не сме сами, променя всичко“, казва Лиза. „Това ни дава увереност да говорим открито и да се борим.“

Снимка: Getty Images

Вижте повече подробности за историята на семейството от Охайо - тук:

Повече за Брус Уилис и Ема - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK