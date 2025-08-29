Ема Хеминг Уилис и Брус Уилис са заедно от 2009 г. Тя обаче взема трудното решение Брус Уилис вече да не живее в къщата им.

Причината - състоянието му се влошава. 70-годишният Уилис бе диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) през февруари 2023 г.

Ще вижда ли Брус Уилис дъщерите си все още?

„Брус би искал това за нашите дъщери“, споделя тя пред Даян Сойър от ABC News. „Той би искал те да живеят в дом, който е по-подходящ за техните нужди, не за неговите“. Актьорът в момента живее с екип за денонощни грижи в едноетажна къща, тъй като състоянието му се развива и нуждите му стават все по-сложни и интензивни.

Ема ще води дъщерите им да закусват и вечерят с баща си, за да продължат да поддържат връзка.

Хеминг Уилис е неотлъчно до Брус Уилис след диагностицирането му с афазия през март 2022 г.

„Преминаваме през това като силна семейна единица и искахме да привлечем феновете му, защото знаем колко много означава той за вас, както и вие за него. Както Брус винаги казва: „Живейте го“ и заедно планираме да направим точно това“, написа тогава, Ема в Инстаграм профила си.

Семейство Уилис е чудесен пример за симпатично и любящо смесено семейство, като Брус и Ема са много близки с бившата му съпруга Деми Мур. Брус Уилис е бил женен за американската актриса Деми Мур от 1987 до 2000 г.

КОЯ Е ЕМА ХЕМИНГ УИЛИС?

Брус Уилис и Ема Хеминг Уилис изпитват голяма любов един към друг. Освен че се подкрепят взаимно на различни събития, двойката има и две деца: Мейбъл Рей, родена през април 2012 г., и Евелин Пен, родена през май 2014 г. Хеминг Уилис е мащеха и на трите големи дъщери на актьора и бившата му съпруга Деми Мур.

Снимка: Getty Images

Ема Франсис Хеминг Уилис е модел и актриса, родена в Малта. В личния си блог звездата разказа на феновете за семейната си история и родословие, като обяснява:

„Родена съм на малкия, но красив остров Малта от майка гайанка и баща англичанин. В ранна възраст родителите ми се разведоха и с майка ми се преместихме в Лондон за няколко години, за да бъдем по-близо до семейството ѝ, а след това се преместихме в Южна Калифорния, където се установихме, докато завърших училище.“

Кариерата на Ема като модел започва във Великобритания, когато е открита от агенцията за модели на Лорейн Аштън по време на конкурс в сутрешното предаване „Голямата закуска“. След това тя работи с модни и козметични марки, снима се и за кориците на списания, сред които Glamour, Town & Country и Elle. Започва актьорската си кариера през 2006 г., когато се появява с малка роля във филма „Антураж“. По-късно участва във филмите Perfect Stranger и The Comebacks от 2007 г. и се снима заедно със съпруга си Брус в екшън комедията Red 2.

ЛЮБОВТА МЕЖДУ БРУС И ЕМА

Снимка: Getty Images

Двамата се запознават през 2005 г. във фитнеса на общия им треньор Гунар Петерсън. По това време Ема е сгодена за друг, но съдбата сякаш е на страната на Брус. След като годежът ѝ приключва, двамата започват връзка, която бързо прераства в нещо много повече. Само след една среща, както Брус сам признава в шоуто на Дейвид Летерман през 2009 г., те се влюбват „безумно лудо“.

През март 2009 г. двойката се жени на красива частна церемония на остров Търкс и Кайкос, последвана от церемония в Бевърли Хилс.

ПОДКРЕПА В НАЙ-ТРУДНИТЕ МОМЕНТИ

През март 2022 г. светът научи за диагнозата на Брус Уилис – афазия, която влияе на когнитивните му способности. Тогава Ема излезе с публично изявление, в което сподели за трудностите, които преживява тяхното семейство.

Снимка: Getty Images

Заедно с дъщерите си и бившата съпруга на Брус, Деми Мур, Ема застана рамо до рамо в борбата за създаване на осведоменост за болестта. Те нарекоха себе си „силна семейна единица“, която се бори с изпитанията на съдбата.

Когато през 2023 г. диагнозата на Брус беше уточнена като фронтотемпорална деменция, Ема отново взе решение да бъде открита и честна с обществеността. Тя сподели, че това решение е било необходимо, за да могат дъщерите им да разберат какво се случва и да не носят тежестта на „семейната тайна“.

Снимка: Getty Images

Любовта на Ема и Брус остава непоколебима до самия край. В един от своите постове в Instagram, Ема написа: „Той е чиста любов. Той е толкова обичан. И винаги ще го обичам.“ Тази простичка, но силна фраза обобщава целия им съвместен живот.

Вижте най-добрите и най-лошите роли на Брус Уилис във видеото

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK