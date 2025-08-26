Ема Хеминг Уилис, съпругата на Брус Уилис, разказа открито за моментите, в които все още вижда проблясъци на „топлата“ му личност след диагнозата фронтотемпорална деменция (ЛТД).

По време на предварителен преглед на срещата си с Даян Сойър, излъчена в предаването „Добро утро, Америка“ на 26 август, Ема каза, че семейството ѝ все още има „моменти“, в които 70-годишният актьор показва проблясъци от харизматичната си личност.

„Такъв е неговият смях, нали? Той има толкова сърдечен смях“, каза 47-годишната Ема. „И понякога ще видите този блясък в очите му или тази усмивка. Просто се пренасям отново там.“

През сълзи тя добави: „И просто е трудно да се види, защото толкова бързо, колкото се появят тези моменти, толкова бързо и изчезват“, щраквайки с пръсти.

През март 2022 г. семейство Уилис разкри, че Брус се оттегля от актьорството, защото е бил диагностициран с афазия, езиково разстройство, което засяга способността за комуникация.

През февруари 2023 г. Ема разкри диагнозата на Брус - фронтотемпорална деменция.

Разговаряйки със 79-годишната Сойър, моделът, авторката и активистката си спомни как е осъзнала, че нещо е различно в съпруга ѝ преди поставянето на диагнозата: „За някой, който беше много приказлив и много ангажиран, той беше просто малко по-тих.“

„И когато семейството се събираше, той някак си се топеше по малко“, обясни тя.

Както Ема си спомня още за звездата от „Умирай трудно“ , „Той се чувстваше малко отчужден, много студен. Не като Брус, който е много топъл и привързан. Да влезе в пълна противоположност на това беше тревожно и страшно.“

Ема, чиято книга „Неочакваното пътешествие“ ще излезе на американския пазар на 9 септември, каза, че не вярва, че съпругът ѝ „някога е успявал да свърже точките“ за това какво се случва с него от гледна точка на здравето.

Що се отнася до собствената ѝ реакция, тя каза на Сойър, че се е чувствала „паникьосана“, не разбирайки напълно какво се случва с Брус, след като му е била поставена „диагноза, която не е могла да произнесе“.

„Просто си спомням, че го чух и не чух нищо друго. Все едно падах свободно“, каза тя.

Ема,която споделя с Брус две дъщери - Мейбъл, на 13 години, и Евелин, на 11 години, също сподели, че „ЛТД може да бъде диагностицирана като биполярно разстройство, криза на средната възраст, депресия“, добавяйки, че „много лекари изобщо не знаят“ за това състояние.

Но въпреки предизвикателствата, тя е благодарна: „Благодарна съм, че съпругът ми все още е тук.

Повече за заболяването му - вижте в следващото видео.

