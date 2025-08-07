Босилекът предлага разнообразни ползи за здравето, благодарение на богатото си съдържание на хранителни вещества и антиоксиданти. Той помага за храносмилането, намалява възпаленията, засилва имунната система и дори подпомога психичното здраве.

Босилекът е ароматна, листна зелена билка, произхождаща от Азия и Африка. Той е член на семейство мента и съществуват много негови разновидности.

Популярна като подправка за храна, тази ароматна билка се използва и в чайове и добавки, които могат да осигурят редица ползи за здравето. Освен това, той съдържа съединения, които биха могли да помогнат за регулиране на нивата на кръвната захар и да предпазят от някои хронични заболявания.

Ползи за здравето

Босилекът е не само популярно лекарство в народната медицина за заболявания като гадене и ухапвания от насекоми, но е и широко използван в традиционната китайска медицина, аюрведическата медицина и други холистични медицински системи.

Освен че е абсолютно нискокалоричен, той предоставя на организма жизненоважни витамини и минерали като:

Витамин А

Витамин К

Калций

Желязо

Манган

Въпреки това трябва да се направят допълнително изследвания в епруветки или върху животни, за да се определи дали веществата могат да се разработят в лекарства и да се тестват върху хора.

Въпреки че сушеният босилек е по-концентриран на хранителни вещества, в рецептите се използва по-малко количество от пресния. Следователно, нито един от тях не е значителен източник на повечето хранителни вещества – с изключение на витамин К.

Растителните съединения придават на босилека неговата „есенция“ или така отличителният му аромат и вкус. Ето защо маслата, получени от босилек и други растения, се наричат етерични масла.

Подобрява психичното здраве

Изследванията показват, че ежедневната консумация на босилек може да повлияе на много аспекти на психичното здраве. В четири различни проучвания върху хора е доказано, че босилека:

Подобрява когнитивните функции, включително краткосрочната памет и вниманието

Повдига настроението

Намаля стреса и тревожността

Друго лабораторно проучване върху хора показва, че етеричните масла от босилек имат потенциал да намалят депресията и загубата на памет, свързана със стреса и възрастта. Резултатите са били толкова добри, че изследователите заключиха, че е време да проверят дали босилекът може да подобри симптомите, свързани с болестта на Алцхаймер.

Намалява признаците на стареене

Листата на босилека са пълни с антиоксиданти , естествени съединения, които защитават клетките на тялото. Клетките се увреждат от оксидативен стрес, когато имат твърде много свободни радикали . Тялото произвежда свободни радикали в отговор на стрес и възпаление. Свободните радикали могат да се получат и от околната среда - цигарен дим и ултравиолетова (UV) радиация. Антиоксидантите действат като щит срещу свободните радикали – и здравословните проблеми, които те причиняват като:

Преждевременното признаци на стареене

Рак

Сърдечно-съдово заболяване

Катаракта

Възпалителни заболявания, като артрит

Как да го включите в диетата си

В салати

В ястия с паста

В различни традиционни български ястия

В песто от други подправки

В други разядки

В хлябове и питки

