Есента е в разгара си и това не означава само постоянни дъждове, зловещи хелоуински декорации и уютни пуловери, а и множество вкусни сезонни напитки. Независимо дали ги приготвяте у дома или в любимото си кафене, те безспорно улавят уюта на есента.

Може би най-популярните сред тях са ароматните чайове и класическото тиквено лате с подправки. То съдържа много от есенните вкусове, които всички познаваме и обичаме: тиква, канела и други затоплящи подправки като карамфил, джинджифил и индийско орехче. И макар че не може да се отрече, че класическото тиквено лате с подправки е вкусно, то не е точно най-здравословният избор.

Традиционните рецепти често са пълни с добавена захар, наситени мазнини и излишни калории, което може да доведе до срив на захарта, а не до енергизиращия кофеинов тласък, на който може би се надявате.

Ето няколко здравословни рецепти за вкусни напитки, перфектни както за слънчевите, така и за мрачните есенни дни:

Златно мляко

Златното мляко е абсолютен есенен фаворит, който е пълен с вкус, но без вредната рафинирана захар, което съдържа подправки като куркума и джинджифил. Можете да си направите златно мляко и у дома, като добавите куркума, джинджифил, канела и черен пипер към чаша топло мляко заедно с мед на вкус.

Куркумата съдържа куркумин, който може да помогне за намаляване на възпалението и мускулната треска от физическа активност. Не пропускайте черния пипер в домашно приготвената си смес, тъй като той помага на тялото да абсорбира по-добре куркумата.

Смути с тиква

Смутитата не са само за топло време - те могат да се променят със сезоните, точно както много други рецепти. Ето я и перфектната есенна рецепта: смесете вода, овесени ядки, тиквено пюре, различни подправки като джинджифил, куркума и др., бадемово мляко и масло, кленов сироп или мед, банан и протеинов прах за питателно и вкусно есенно лакомство.

Тиквеното смути има вкус на есен в чаша, като същевременно осигурява изобилие от протеини и фибри, които подпомагат чувството за ситост и подпомагат възстановяването на мускулите, ако се консумира след тренировка. Полезните за сърцето мазнини от бадемовото масло помагат за ситост и устойчива енергия. От тиквата можете да си набавите и доза бета-каротин, който е антиоксидант, подпомагащ здравето на очите и имунната система. А най-хубавото е, че е подсладено с банан и кленов сироп, което намалява приема на рафинирана захар.

Кленов чай лате

Понякога нищо не може да се сравни с топла чаша чай. Този ​​чай се усеща като направена от бариста напитка, но използва цели подправки като кардамон, канела, карамфил и черен пипер.

Запарете всичко с черен чай и малко чист кленов сироп - естествен подсладител, който добавя минерали и дълбочина на вкуса. Освен това, черният чай е пълен с антиоксиданти - точно както много от подправките, включително кардамон и карамфил - които могат да помогнат за поддържане на здрава имунна система.

Комбуча

Въпреки че комбучата е вкусна през цялата година, есенно-тематични вкусове се появяват по рафтовете на хранителните магазини по това време на годината и са интересни за опитване. Комбучата е газирана, освежаваща и има пикантен вкус, който перфектно балансира по-богатите и по-сладки вкусове на сезона.

Освен това, напитката е естествено ферментирала, така че е чудесен източник на пробиотици за подпомагане на здравето на червата, което е особено полезно, за наближаването на празничния сезон.

Пенлив безалкохолен коктейл с червени боровинки

Сокът от червени боровинки е перфектната есенна съставка, особено за есенни безалкохолни коктейли, още наречени моктейли.

Идея за рецепта: смесете неподсладен сок от червена боровинка с комбуча или газирана вода, след което добавете лайм или розмарин и пресни червени боровинки. Тази ярка, хидратираща напитка е пълна с антиоксиданти, които помагат в борбата с оксидативния стрес. Ако използвате комбуча, ще получите и доза пробиотици, които поддържат здравето на червата.

Горещ ябълков сайдер

Ябълковия сайдер е перфектното допълнение към есенната вечер вкъщи или пък за събиране с приятели.

Ето и как да си го приготвите: затоплете ябълков сайдер с пресен джинджифил и малко лимонов сок за освежаване. Така ще получите витамин C, полифеноли и уютен вкус, който се усеща плътен, но естествено сладък. Всеки ябълков сайдер без добавена захар е подходящ тук - колкото по-мътен е, толкова по-добре, тъй като това показва повече ябълкови твърди частици (и хранителни вещества) в чашата.

