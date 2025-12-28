2025 г. беше година на истински подем за българското кино – с филми, които пълниха киносалоните, предизвикваха разгорещени дискусии и печелеха престижни награди по света и у нас. От социални драми и интригуващи комедии до мащабни исторически разкази и въздействащи документални истории, родните продукции доказаха, че могат да бъдат едновременно авторски, актуални и близки до публиката.

Подбрахме филмите, които се радваха на най-голям интерес, успех и обществен отзвук – заглавия, които определиха кино годината и които определено не бива да пропускате.

10 български филма от 2025 г., които трябва да изгледате

1. „Made in EU“ (реж. Стефан Командарев)

Тази драматична история за Ива - шивачка в малък град, която се превръща в обект на обществено внимание след първия случай на COVID-19 - се превърна в един от най-значимите филми за годината. Сочен за „перлата в короната“ на българското кино, „Made in EU“не само откри Киномания 2025, но и спечели голямата награда за най-добър филм на „Златна роза“ - най-престижния национален фестивал за български филми.

Историята обхваща силни социални и човешки теми, които резонират с широката публика - от малките семейни конфликти до големите въпроси на общностите и Европа като цяло.

2. „Триумф“ (реж. Кристина Грозева и Петър Вълчанов)

Черна комедия, която стана едно от най-говорените заглавия през 2025 г., с участието на Мария Бакалова след нейните успехи в чужбина. Филмът излезе в българските киносалони на 21 март 2025 г. и беше избран за българската кандидатура за „Оскар“ за чуждоезичен филм.

Сюжетът съчетава исторически контекст с абсурден хумор - група армейски офицери и медиуми тръгват да търсят мистериозен артефакт след падането на комунизма.

Снимка: instagram.com/mariabakalovaofficial/

3. „Клас ’90“ (реж. Бойко Илиев)

Историята събира бивши съученици 35 години след завършването им, за да покаже какво се е случило с мечтите, приятелствата и компромисите им през годините на прехода.

Филмът залага на разпознаваеми персонажи, хумор, носталгия и емоционални сблъсъци, което го направи особено близък до зрителите. Съчетанието между комедийни моменти и по-сериозни житейски теми го превърна в едно от по-коментираните заглавия на 2025 г., а силното актьорско присъствие допринесе за успеха му в киносалоните.

Снимка: Facebook

4. „Пакет вечност“ (реж. Магдалена Илиева)

Тази драматично-комедийна копродукция България–Италия разказва за фуниер, който се опитва да спаси своя бизнес чрез абсурден план за танцови уроци в дом за възрастни. Филмът участвa в основната програма на Sofia IFF 2025, където беше оценен за креативен подход към теми за упадъка, човешките взаимоотношения и упоритостта.

Снимка: Facebook

5. „Плът“ (реж. Димитър Стоянович)

„Flesh“ бе част от основната селекция на Sofia IFF 2025, където привлече внимание с дълбокия си разказ за жена, която научава, че има сериозно заболяване, докато работи върху важен литературен проект.

Филмът е разказ за човешките избори, времето и начините да посрещнем неизбежното.

6. „Потопът и вкаменената гора“ (реж. Еленко Касалийски)

Този документален филм, посветен на уникалния природен феномен Вкаменената гора под Черно море, имаше премиера в рамките на Киномания 2025 и привлече широк интерес благодарение на тема, която съчетава наука, история и човешко любопитство.

Снимка: Facebook

7. „Рожден ден“ (реж. Ивайло Пенчев)

„Birthday“ спечели Наградата на публиката на „Златна роза“ 2025, което е ясен показател за широкия зрителски успех.

Филмът преплита лични истории и емоции около празника като метафора за етапите в живота, което създава силна емоционална връзка с публиката.

Снимка: Facebook

8. „Залагането“ (реж. Светослав Овчаров)

Този филм-епос - България–Румъния копродукция - откри Sofia Film Fest 2025 и привлече вниманието с мащабния си сюжет и визуален стил, разказващ за две епохи и силни характери в преломен момент от историята.

9. „Душа на актьор“ (реж. Георги Тошев и Ема Константинова)

Този документален филм, посветен на Руси Чанев, беше сред силните акценти в програмата на Киномания 2025, защото съчетава лични спомени, архиви и съвременни интервюта - идеален за любителите на документалното кино с история и култура.

Снимка: Facebook

10. „Добри родители“ (реж. Къци Вапцаров)

Създаден от режисьора Къци Вапцаров, филмът проследява историята на майка, която се бори да възстанови връзката с децата си след болезнен развод, като се сблъсква с болезнени избори, компромиси и нуждата да преодолее миналото си.

Филмът се отличава със силни актьорски изпълнения и близостта си до ежедневни семейни конфликти, които резонират с широка публика - от млади родители до по‑възрастни зрители, които могат да открият собствените си преживявания в емоционалните изделия на героите.

Снимка: Facebook

Кога коледните филми се превърнаха в клишета - вижте в следващото видео.

