Вампирският трилър на Райън Куглър „Грешници“, мюзикълът „Злосторница: Част 2“ и феноменът на Netflix „Кей-поп: Ловци на демони“ са една стъпка по-близо до номинациите за наградите „Оскар“, пишат от Associated Press. Вече е ясен краткият списък за номинациите!

Академията за кинематографично изкуство и наука публикува краткия списък за 12-те категории за наградата, включително за най-добра песен, оригинална музика, международен и документален филм, кинематография и тазгодишната нова награда за кастинг.

„Грешници“ и „Злосторница: Част втора“ са споменати по 8 пъти в краткия списък, включително за грим и прическа, звук, визуални ефекти, оригинална музика, кастинг и кинематография. И двата филма напредват и с по две оригинални песни. За „Злосторница“ това са The Girl in the Bubble и No Place Like Home на композитора Стивън Шварц. При „Грешници“ са посочени Last Time (I Seen the Sun), изпълнена от Алис Смит и Майлс Кейтън и I Lied to You, написана от Лудвиг Йорансон и Рафаел Саадик.

Хитът Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“ с автори Едже и Марк Зоненблик също влиза в краткия списък, заедно с прочути артисти като Ник Кейв и Брайс Деснър за Train Dreams; Джон Мейър, Ед Шийрън и Блейк Слаткин за песента Drive от „Ф1: Филмът“; Майли Сайръс, Саймън Франглен, Марк Ронсън и Андрю Уайът за Dream as One от „Аватар: Огън и пепел“ и други.

Снимка: Getty Images

Номинираните в краткия списък за международен пълнометражен филм са 15, сред които ленти от Норвегия, Испания, Южна Корея, Бразилия, Франция, Тунис, Германия и Ирак. Предложените за отличие документални филми също са 15.

Списъците ще бъдат съкратени до 5 номинации, които ще бъдат съобщени на 22 януари 2026 г. 98-ата церемония на наградите „Оскар“ с водещ Конан О'Браънн ще бъде предавана на живо по ABC на 15 март в 19.00 часа източно време (02:00 българско време).

Повече за победителите от тазгодишната церемония на наградите - вижте в следващото видео.

