Празниците са идеалното време да наваксате с най-популярните филми и хитови заглавия на Voyo за 2025 година. Ако търсите най-гледаните филми онлайн, топ български продукции или заглавия, които всички обсъждат, тук ще откриете класацията за годината. Това са топ 10-те най-гледани и най-търсени филма на Voyo, които си струва да гледате още сега.

1. Чалга – най-гледаното българско заглавие за 2025

Хитовата българска продукция Чалга проследява пътя на младо момиче към музикалната сцена и впечатли зрителите със своя реализъм, силни емоции и оригинална атмосфера. Един от най-търсените филми на Voyo през 2025, перфектен за празничен филмов маратон.

2. Аферата Пикасо – криминална комедия, която покори зрителите

Аферата Пикасо се превърна във феномен сред феновете на комедийните и криминални филми. Уникалната история за художник-фалшификатор и изчезнала картина на Пикасо стои сред най-гледаните български филми онлайн. Заглавие, което гарантира забавление.

3. Красиво бедствие – емоционална драма с огромна популярност

Този филм предлага силни преживявания и е едно от най-препоръчваните заглавия през 2025. „Красиво бедствие“ разказва за Травис – най-големият чаровник в колежа, който има тайна – прекарва нощите си като се бие в нелегални боксови мачове.

4. След – романтична история, която държи в напрежение

Сред най-гледаните заглавия на годината, Екранизиран по едноименния бестселър на Анна Тод, филмът "След" разказва историята на Теса и Хардин. Любовта им никак не минава без препятствия и в историята им им много неочаквани завои, но на VOYO може да гледате всичките пет филма от хитовата поредица.

5. Игра на доверие – драма за любов, измама и избори

Игра на доверие остава сред най-обичаните български драми на Voyo. Темите за доверие, семейни конфликти и емоционални дилеми я правят предпочитана от зрителите, търсещи задълбочени истории и силни персонажи.

6. Граф Монте Кристо – класика, която винаги се гледа

Една от най-популярните адаптации на класическия роман преживя нов подем през 2025. Граф Монте Кристо привлече зрители от всички възрасти благодарение на своя епос за отмъщение, предателство и справедливост.

7. Принцесата на покера – динамично заглавие за силни характери

Филмът бързо влезе сред най-търсените заглавия на Voyo. Принцесата на покера предлага интригуваща история в света на високите залози и силните женски персонажи — перфектен избор за зрителите, които обичат стратегия, драма и характер.

8. Ferrari – международен хит и вдъхновяваща биографична драма

Биографичният филм Ferrari беше сред най-популярните международни заглавия на платформата. Историята на Енцо Ферари се отличи с драматичен размах, динамика и емоционална дълбочина, което го прави идеален филм за празнични киновечери.

9. Петя на моята Петя – български филм, който остава в сърцата

Любимото заглавие на хиляди зрители продължи да бъде сред най-гледаните и през 2025. Петя на моята Петя предлага нежна, трогателна и социално ангажирана история, която го нарежда сред топ българските филми онлайн.

10. Войната с дядо – семейна комедия за всички възрасти

Семейното заглавие Войната с дядо е перфектно за празнични моменти. Постоянно сред най-гледаните комедии на Voyo, филмът предлага много смях, лекота и забавление за цялото семейство.