Отново е време за празничен уют, свещи, топло одеяло и ударна доза коледни филми! Да, най-светлите празници почти са тук, а какво е Коледа без подходящ списък на филми, които си залужава да гледате.
Топ 5 коледни филма:
Сам вкъщи (Home Alone, 1990)
Един от най-популярните коледни филми на всички времена. Историята за малкия Кевин, който остава сам вкъщи по Коледа и защитава дома си от двама некадърни крадци, съчетава хумор, приключения и празничен дух.
Гринч (How the Grinch Stole Christmas, 2000)
Филмът разказва за мрачния Гринч, който мрази Коледа и решава да я открадне от жителите на градчето Койвил. Топла и поучителна история за това, че празникът не е в подаръците, а в споделеността и любовта.
Наистина любов (Love Actually, 2003)
Романтична коледна класика, която преплита няколко различни любовни истории. Филмът показва различните лица на любовта и е идеален избор за зрителите, които търсят емоция и празнично настроение.
Полярен експрес (The Polar Express, 2004)
Анимационен филм, който проследява магично пътуване с влак до Северния полюс. Подходящ за деца и възрастни, той напомня за силата на вярата, чудесата и магията на Коледа.
Животът е прекрасен (It’s a Wonderful Life, 1946)
Вечна класика, която разказва за значението на човешкия живот и добрината. Макар и по-стар, този филм остава един от най-смислените коледни разкази, вдъхновяващ поколения зрители.
