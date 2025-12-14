Малко празнични филми са станали толкова емблематични и обичани, колкото „Сам вкъщи“. Филмът се фокусира върху младия Кевин Маккалистър, който случайно е изоставен от семейството си, докато те пътуват към Париж за Коледа. Още по-лошо, докато семейството отсъства, Кевин е принуден да защитава къщата си от двама крадци, Хари Лайм и Марв Мърчинс, известни още като „Мокрите бандити“.

Две години по-късно е последван от „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, който също се превръща в блокбъстър хит. Оттогава са последвани редица продължения, включително „Сам вкъщи 3“ (1997), „Сам вкъщи 4: Връщане на къщата“ (2002), „Сам вкъщи: Празничният обир“ (2012) и „Отново сам вкъщи“ (2021).

С толкова дълга история, франчайзът предлага и много забавни факти зад кулисите, които много фенове може би не знаят - включително какво се е случило с емблематичната къща от филма и кой е другият Кълкин във филма.

14 факта, които не знаете за поредицата „Сам вкъщи“

1. Това е една от най-касовите комедии досега

Към днешна дата „Сам вкъщи“ е спечелил над 476 милиона долара в боксофиса, според Box Office Mojo.

Това го поставя веднага след „Всемогъщият Брус“ (2003), който е събрал 484 милиона долара , и „Последният ергенски запой “ (2009), който е събрал 469 милиона долара.

2. Рекордни приходи в боксофиса

„Сам вкъщи“ си спечели първото място в боксофиса и след това остана там цели 12 седмици - до 10 февруари 1991 г., дълго след като повечето хора бяха свалили коледните си украси, според Los Angeles Times.

В момента е петият най-дълъг филм номер 1 в историята, като е изпреварен само от „Тутси“ (1982), „Ченгето от Бевърли Хилс“ (1984), „Титаник“ (1997) и „Извънземният“ (1982), според Box Office Mojo.

Снимка: imdb.com

3. Хюз пише първия вариант на сценария само за девет дни

Джеймс споделя пред Chicago, че баща му е завършил първия вариант на „Сам вкъщи“, след като се е върнал от пътуването им само за девет дни. Той също така имаше яростен финал, като Джеймс каза, че е бил „завършил с осемчасов, 44-страничен спринт към финала.“

4. Първоначално филмът не е имал предвиден бюджет за изкуствен сняг

Както обясни асоциираният продуцент Марк Радклиф пред Chicago, виелицата на втория снимачен ден означаваше, че през останалата част от филма трябва да има сняг на заден план.

„Спомням си, че винаги когато снегът се топеше, пръскахме лед“, каза той. „Те буквално слагаха торби с лед, за да се опитат да създадат сняг.“

Снимка: imdb.com

5. Приятелката на Бъз всъщност е син на художествения ръководител



В една вече емблематична сцена, Кевин вижда снимка на приятелката на Бъз и казва: „Приятелката на Бъз! Уф!“

Всъщност обаче снимката е на сина на арт директора, облечен като непривлекателно момиче, защото Колумб смятал, че би било твърде жестоко да се подиграва на истинска тийнейджърка.

„(Те) решиха, че би било неучтиво да поставят момиче в тази роля, което просто изглежда забавно. Художествения ръководител имаше син, който беше повече от готов да се включи доброволно в ролята“, каза по-рано Девин Ратрей, който играеше Бъз, пред DigitalSpy.

„Мисля, че ако беше знаел, че това ще се превърне в най-касовата семейна комедия на всички времена, може би щеше да се замисли.“

6. Сам вкъщи е един от многото празнични филми, чието действие се развива в Чикаго

Холивуд изглежда обича да снима празнични филми в Чикаго. Други празнични филми, чието действие се развива там, включват „Самолети, влакове и автомобили“ (1987), „Коледна ваканция“ (1989), „Christmas with the Kranks“ (2004), „Коледно парти“ (2016) и „Палави мамчета по Коледа“ (2017), както и много други.

7. Маколи Кълкин изпреварва 200 други деца за ролята

Трудно е да си представим някой друг да играе Кевин Маккалистър освен Маколи. Но в ретроспекцията за Chicago, Колумбъс каза, че стотици други деца са се явили на прослушване.

„В крайна сметка видях 200 други деца, прегледах стотици видеокасети“, каза режисьорът. „После Маколи прочете и веднага разбрахме, че това е детето.“

8. Маколи си е играел с децата на Стърн на снимачната площадка

Стърн може и да е играл един от лошите „Мокри бандити“, но извън камерата той и Маколи са се разбирали добре. Докато са снимали втория филм, Маколи дори играл със Стърн и децата му между снимките.

„Вторият път успяхме да станем по-сприятелени“, каза той пред People през декември 2024 г. „И тогава децата ми дойдоха на гости, а после всички отидохме заедно в парка, Мак и децата ми, и играхме на гоненица и тичахме наоколо.“

9. „Бандитите“ се събират ежегодно

В разговор с People, Стърн каза, че се среща с бившия си колега Пеши всяка година.

„Виждам го веднъж годишно“, каза актьорът, наричайки Пеши „скъп приятел“.

Връзката на дуото датира дори отпреди „Сам вкъщи“ . И двамата са имали роли в драмата от 1982 г. „Аз танцувам толкова бързо, колкото мога“, въпреки че Стърн казва, че ролите и на двамата актьори са били „изрязани от филма“.

10. Пеши всъщност ухапва Маколи по време на снимките

В интервю с Гавин Едуардс в блога му „Rule Forty Two“, Маколи разказа за сцената, която му е причинила постоянен бял белег на десния показалец.

„В първия филм „Сам вкъщи“ ме окачиха на кука за палто и Пеши каза: „Ще ви отхапя всичките пръсти, един по един“, каза той. „И по време на една от репетициите той ме ухапа и ми разкъса кожата.“

11. Собствениците на къщата са живели в нея по време на снимките

По време на снимките собствениците на емблематичната къща на Макалистър е трябвало да останат в нает апартамент в продължение на пет седмици. Но, както каза бившата собственичка на жилището Синтия Абендшиен пред Chicago, „не отне повече от четири-пет седмици“.

12. Емблематичната сцена с афтършейва на Маколи е била инцидент

Когато говори в подкаста „Awards Chatter“ на The Hollywood Reporter през декември 2024 г., Колумбъс каза, че емблематичната сцена с афтършейва е написана така, че Маколи бързо да докосне лицето си, след което да спусне ръцете си.

„Въпреки това, той държеше ръцете си там“, каза режисьорът. „По някаква причина, не знам.“

Но той знаеше, че моментът е хит. „Той просто не отмести ръцете си от бузите си и това ни разсмя всички“, каза Колумбъс.

Снимка: imdb.com

13. Маколи не е единственият Кълкин в „Сам вкъщи“

Въпреки че Маколи играе главния герой във филма, той не е единственият Кълкин, участвал във филма.

Фулър, братовчедът на Кевин, който често се напикава в леглото, е изигран от Кийрън Кълкин , който по-късно участва в сериала на HBO „Наследници“ (2018-2023) и печели „Оскар“ за ролята си в „Истинска болка“ (2024).

14. През 2024 г. децата на Маккалистър се събират за първи път от 30 години насам

Една от най-забавните (и лесно разпознаваеми) части от „Сам вкъщи“ беше начинът, по който Кевин се караше и биеше с всичките си братя и сестри. През декември 2024 г. актьорите, които играеха неговите братя и сестри, успяха да се съберат отново за първи път от 30 години, когато организираха среща в магазина за играчки и колекционерски предмети Pandora's Box в Лафайет, Ню Джърси.

Присъстваха Ратрей, Кристен Минтер, Майкъл Марона, Анджела Гьоталс и Джед Коен.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK