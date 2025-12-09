Никой друг филм не казва Коледа така, както „Сам вкъщи“. Не само защото действието се развива по време на празничния сезон, но и заради изключително празничния декор, който украсяваше дома на семейство Макалистър. Днес обаче, повече от 30 години след заснемането на филма, нищо не е както някога е изглеждало. 

Всеки сантиметър от емблематичния дом беше украсен в червено и зелено, с карирани детайли, лъскави тапети, блестящи светлини и изобилие от коледни чорапи. Лешникотрошачки и коледни звезди също красяха повърхностите, като вниманието към детайлите беше на първо място, за да се създаде празнична атмосфера.

35 години

Феновете на филма са съкрушени да видят, че имотът е изцяло обновен. Изчезна всичко, което вече само ще си спомняме, за да се превърне в сиво пространство за живеене, като дървените подове заменят цветните килими, а обикновените, минималистични стени са на мястото на шарените тапети.

Феновете не се сдържаха да споделят ужаса си от преобразяването.„Това е толкова депресиращо“, коментира потребител в Instagram, докато друг каза, че е „трагедия“. Трети пък напика: „Всичко вече е без индивидуалност.“

Домът в Уинетка, Илинойс, вече със сигурност изглежда много по-различно от това, което сме свикнали да виждаме. Липсата на цвят в домовете може първоначално да ни се стори успокояваща, но колкото по-дълго сме заобиколени от него, толкова повече може да ни накара да се чувстваме уморени и изтощени.

Тенденцията за семпли интериори е на път да отмине - сега наблюдаваме възраждане на цветовете в много от дизайните, които стават модерни. 

Снимка: imdb.com

Кой е собственик на къщата от „Сам вкъщи“?

Скандално известният имот е бил собственост на семейство Абендшиен от 1998 до 2012 г., когато те го продават за сумата от 1,585 милиона долара. 

Продадоха имението от филма

Почти година след покупката се чудим какво е направил купувачът с къщата – и как я е украсил за Коледа. Предстои да разберем. 

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

 