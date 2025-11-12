Филмът "Сам вкъщи" e най-великата коледна класика, която никога не остарява! Легендарна семейна комедия представя Маколи Кълкин в ролята на Кевин Маккалистър - 8-годишно момче, което по погрешка остава само вкъщи, докато семейството му отлита за Коледа в Париж.

Това, което първоначално изглежда като сбъдната мечта - къщата е само и единствено за него! - бързо се превръща в хаос, когато двама крадци, се опитват да влязат с взлом.

Но благодарение на хитростта, въображението и безстрашието си, Кевин успява да надхитри Хари и Марв и превръща всичко в празничен шедьовър, изпълнен със смях, сърце и незабравими моменти.

Режисиран от Крис Колъмбъс и написан от Джон Хюз, „Сам вкъщи“ (1990) се превръща в един от най-касовите коледни филми на всички времена. Дори през 2025 г. той остава задължителен за гледане от всяко поколение - перфектна комбинация от носталгия, хумор и коледна магия. Независимо дали го гледате за първи или петдесети път, пак ще усетите онова топло празнично настроение, което чарът на Кевин винаги носи.

Филмът бележи цяло десетилетие и все още оглавява класациите с най-гледани празнични филми. Феновете по целия свят го определят като най-добрата семейна коледна комедия, пълна с култови реплики и безброй смешни сцени. С незабравимия си саундтрак и снежното очарование на Чикаго, „Сам вкъщи“ си остава вечен зимен фаворит.

От деца до възрастни - всички обожават лудориите на Кевин, доказвайки, че този филм е чиста коледна магия. И повече от три десетилетия по-късно, той продължава да бъде един от най-гледаните празнични хитове в стрийминг платформи и каналите на bTV Media Group всяка зима.

А сега вижте по-долу повече за актьорите, изиграли Кевин и майка му!

5 любопитни факта за Маколи Кълкин

Роден е през 1980 г. в Ню Йорк и става световноизвестен само на 10 години с ролята си на Кевин в „Сам вкъщи“ (1990).

с ролята си на Кевин в „Сам вкъщи“ (1990). След успеха му е смятан за един от най-богатите деца актьори в историята – печели милиони долари още преди да навърши 15 години.

– печели милиони долари още преди да навърши 15 години. Истинската къща от „Сам вкъщи“ , в която той снима, се намира в предградие на Чикаго (Уинетка) – днес е туристическа забележителност.

, в която той снима, се намира в предградие на Чикаго (Уинетка) – днес е туристическа забележителност. През 2013 г. създава сатирична рок група – The Pizza Underground, която пародира песни на Velvet Underground с текстове за… пица.

– The Pizza Underground, която пародира песни на Velvet Underground с текстове за… пица. През 2021 г. Маколи става баща – заедно с актрисата Бренда Сонг (позната от Disney Channel). Двамата имат дете на име Дакота.

5 любопитни факта за Катрин О’Хара

Тя е канадка – родена е в Торонто през 1954 г., и е започнала кариерата си в легендарната комедийна трупа Second City, откъдето произлизат и звезди като Джон Кенди и Дан Ейкройд.

– родена е в Торонто през 1954 г., и е започнала кариерата си в легендарната комедийна трупа Second City, откъдето произлизат и звезди като Джон Кенди и Дан Ейкройд. Освен актриса, Катрин е и вокалистка – пее в някои филми, а в сериала Schitt’s Creek изпълнява песни с хумор и чар, които се превръщат в култови сцени.

– пее в някои филми, а в сериала Schitt’s Creek изпълнява песни с хумор и чар, които се превръщат в култови сцени. Носителка е на „Еми“ и две награди SAG за ролята на Мойра Роуз в Schitt’s Creek (2015–2020) - сериала, който я върна в световния център на вниманието.

и две награди SAG за ролята на Мойра Роуз в Schitt’s Creek (2015–2020) - сериала, който я върна в световния център на вниманието. Във филма „Сам вкъщи“ (1990) и продължението му „Сам вкъщи 2“ (1992) тя импровизира част от най-известните си реплики , включително емоционалния вик: „Кевииин!“

, включително емоционалния вик: „Кевииин!“ Тя е омъжена за продукционния дизайнер Бо Уелч (работил по „Бийтълджус“ и „Мъже в черно“) и имат двама сина.

Вижте повече за Маколи Кълкин в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK