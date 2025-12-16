Подаръците, които биха зарадвали всеки знак от зодиака. Разбира се, не разчитайте само на астрологията. Нужно е и да познавате хората, на които ще подарявате, но малко помощ никога не е излишна, нали?

Снимка: iStock

ОВЕН

Овните обичат да бъдат забелязвани и различавани от тълпата. Всяко нещо, което ще ги накара да изпъкнат е чудесен избор. Подаръкът за тези представители от зодияка трябва да показва, че наистина държите на тях и не сте избрали просто нещо в бързината. Овните харесват червено и черно, макар понякога да не си го признават.

Подходящи подаръци за жена Овен:

парфюм, ароматна свещ

аксесоари - обеци, гривни, колиета с едри камъни

книга

Подходящи подаръци за мъж Овен

всякакви технологични джаджи

билет за спортно събитие

пъзел

колан от естествена кожа

ТЕЛЕЦ

Телците са естети, които знаят как да оценят най-фините и изискани неща. Всеки подарък, който ще ги накара да се чувстват в свят на лукс и изисканост, ще ги зарадва истински. Подаръци, свързани с кулинарни изживявания - също. Телците харесват зеленото, така че насочете се към тази гама.

Подходящи подаръци за жена Телец

диск със селекция музика

колие или гривна

предмети за декорация на дома

свещи

изисквани бонбони

Подходящи подаръци за мъж Телец

плетен шал

бутилка изискано вино

Близнаци

Близнаците са изследователите на зодиака. Те обичат да пътуват и да научават нови и нови неща всеки ден. В същото време са практични хора, обичат подаръцоте, които могат да използват в ежедневието. Освен това са интелигентни, начетени и много комуникативни. Подходящите цветове за тях са жълто, оранжево и виолетово.

Подходящи подаръци за жена Близнаци

книга

смартфон

логическа игра

аксесоари за пътуване (например хубав куфар)

Подходящи подаръци за мъж Близнаци

лаптоп

смартфон

уебкамера

риболовни принадлежности

Рак

Раците са много привързани към семейството и дома. Самият факт, че подарявате нещо на представител на тази зодия, ще го направи истински щастлив. Добра идея е да купите нещо, което Ракът е споменавал, че иска да протежава. Това ще му покаже, че сте запомнили и слушате всяка негова дума. Цветът на раците е синият.

Подходящи подаръци за жена Рак

всичко ръчно изработено (дори само картичка)

екскурзия

диск с музика за медитация

Подходящи подаръци за мъж Рак

бутилка квалитетен алкохол

картина

икона

Лъв

Лъвовете имат самочувствието на крале и кралици на своите джунгли. Създават добри и дълготрайни приятелства. Изключително много обичат подаръците и изненадите. Можете да им купите нещо, с което ще се гордеят истински. Любим цвят – оранжево и червено.

Подходящи подаръци за жена Лъв

домашен любимец

билети за концерт

свещник

ръчно изработено бижу

ваучер за масаж или козметична процедура

Подходящите подаръци за мъж Лъв

мобилен телефон

тениска със забавен надпис

комплект ножове

люти подправки

Дева

Девите са най-практичните представители на зодиака. Биха се зарадвали на всичко, което ще им помога в ежедневието – за организиране, за готвене, за чистене. Имайте предвид, че по подаръка, който им избирате те съдят какъв е вашият характер. Подходящи цветове – червено и лилаво.

Подходящи подаръци за жена Дева

козметика

предмети от домакинството

одеяла и меки възглавнички

Подходящи подаръци за мъж Дева

куфар

бельо

пижама или меки домашни чехли

готварска книга

Везни

Водени от Венера, планетата на любовта и красотата, те също са естети. Но бъдете внимателни при избора на подарък, тъй като везните не могат да прикриват истинските си чувства и емоции, така че ще ви кажат направо, че вратовръзката, която сте им купили е старомодна. Нещо скъпо и елегантно ще ги накара да оценят жеста ви. Техните цветове са синьо и сребристо.

Подходящите подаръци за жена Везни

отбрани сладки и бонбони

екзотична храна

екзотичен масаж

стилно бельо

дрехи

масажно масло

Подходящите подаръци за мъж Везни

качествен алкохол

скъп парфюм

часовник

поставка за вино

Скорпион

Те са най-тъмната и загадъчна зодия от всички 12. Добри и лоялни приятели са, но никога не забравят хората, направили им зло. Към партньорите си се отнасят много чувствено и страстно. Относно подаръците са изключително претенциозни. Ако искате да не бъдете критикувани, то изберете нещо луксозно или нещо, което ще стимулира техния интелект. Цветовете, на които можете да се спрете са тъмно червено и лилаво.

Подходящи подаръци за жена Скорпион

парфюм или часовник

книга, която трудно се намира

комплект за ароматерапия

секси бельо

Подходящи подаръци за мъж Скорпион

скъп телефон

бельо

книга

Стрелец

Стрелците са най-активната зодия. Те обичат да пътуват и мразят да бъдат вързани на едно място. Това предполага и тяхната силно изразена спортна натура – обичат активностите и комуникацията. Най-важното за стрелците е, че вие сте си направили труда да им купите нещичко. Техният цвят е кафявото.

Подходящи подаръци за жена Стрелец

билети за пътуване в чужбина

книги за пътуване

сладка тениска със забавен надпис

процедура за релакс

Подходящи подаръци за мъж Стрелец

екипировка за планинско катерене

ваучери за различни спортове (в това число и екстремни)

Козирог

Козирозите имат афинитет към историята и обичат традициите. Стремят се нещата да бъдат направени по правилния и традиционен начин. Изключително последователни са както в работата си, така и в личния си живот. Техните цветове са сиво, черно и сребристо.

Подходящите подаръци за жена Козирог

златен часовник

дизайнерски дрехи

обувки

Подходящите подаръци за мъж Козирог

антики с висока стойност

електроника

кожена мъжка чанта

кожен колан

Водолей

Водолеите са нестандартни и индивидуалистични натури, които винаги са обкръжени от приятели. Като цяло не са никак придирчиви и взискателни към подаръците, които ще им подарите, стига да са от сърце. Техните цветове са светло синьо и оранжево.

Подходящите подаръци за жена Водолей

ароматерапевтичен масаж

нещо забавно ексцентрично или иновативно ще им се понрави

маркови дрехи

Подходящите подаръци за мъж Водолей

пътуване

стратегическа игра

билети за концерт

Риби

Рибите са мечтателите и романтиците на зодиака. Те се интересуват от история, психология и изкуство. Те обичат екзотични подаръци и предмети, които ще ги накарат да си мечтая за още по-екзотични места и дестинации. Техните цветове са розово, бебешко синьо, зелено.

Подходящите подаръци за жена Риби

парфюм

плюшена играчка

свещи

ароматерапевтичен масаж

бижута

Подходящи подаръци за мъж Риби

диск на любим изпълнител или група

книга за психологията

предмети за декориране на дома

Снимка: iStock

Как да си направим коледни свещи у дома - вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK