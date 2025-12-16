Коледа е все по-близо, а коледните базари са вълнуващи, красиви и по-приказни от всякога. Хит сред празнуващите са козуначените коминчета, които присъстват на повечето базари и бързо стават любими на хората. Специфичен и вкусен десерт с древна история. Ето как се ражда идеята за сладкото изкушение.
Всичко започва от...древна готварска книга в Трансилвания
Произходът на козуначените коминчета се свързва основно с Трансилвания, където от векове живее значително унгарско население, особено секеите (Székely). Смята се, че именно сред тях се оформя традицията на този специфичен сладкиш.
Най-ранните писмени сведения за подобен вид тестен десерт датират от XVII век. През 1784 г. в Трансилвания е публикувана древна готварска книга, в която се описва печено тесто, навито около дървен цилиндър и изпечено на открит огън – много близко до днешните козуначени коминчета.
Името и формата - какво символизират?
Името kürtőskalács буквално означава „козунак-комин“:
- kürtő – комин
- kalács – сладък обреден хляб/козунак
Формата наподобява кух цилиндър, който след изпичане изглежда като комин. Първоначално тестото се е навивало около дървени или метални шишове, които са се въртели над жарава.
Начин на приготвяне
Традиционното тесто е втасало, маяно, близко до козуначеното:
- брашно
- мая
- мляко
- яйца
- масло или мас
- захар
След навиване около шиша тестото се е намазвало с масло и овалвало в захар. При печенето захарта се карамелизира и образува характерната хрупкава коричка. Първоначално коминчетата са се приготвяли само за празници – сватби, религиозни тържества, семейни събирания. Те са били символ на изобилие и гостоприемство.
Разпространение в Европа
През XIX–XX век сладкишът се разпространява извън Трансилвания:
- В Унгария става национален символ на уличната кухня.
- В Словакия и Чехия се появява под името trdelník, макар че там версията често е адаптирана и не винаги следва оригиналната рецепта.
- В Австрия и Германия съществуват сходни печива, като Baumstriezel.
А как изглеждат днес?
Днес козуначените коминчета се предлагат:
- с канела, орехи, лешници, кокос.
- пълнени със сладолед, кремове, шоколад.
- приготвяни както на открит огън, така и в електрически пещи.
