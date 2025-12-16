Коледа е все по-близо, а коледните базари са вълнуващи, красиви и по-приказни от всякога. Хит сред празнуващите са козуначените коминчета, които присъстват на повечето базари и бързо стават любими на хората. Специфичен и вкусен десерт с древна история. Ето как се ражда идеята за сладкото изкушение.

Всичко започва от...древна готварска книга в Трансилвания

Произходът на козуначените коминчета се свързва основно с Трансилвания, където от векове живее значително унгарско население, особено секеите (Székely). Смята се, че именно сред тях се оформя традицията на този специфичен сладкиш.

Най-ранните писмени сведения за подобен вид тестен десерт датират от XVII век. През 1784 г. в Трансилвания е публикувана древна готварска книга, в която се описва печено тесто, навито около дървен цилиндър и изпечено на открит огън – много близко до днешните козуначени коминчета.

Името и формата - какво символизират?

Името kürtőskalács буквално означава „козунак-комин“:

kürtő – комин

kalács – сладък обреден хляб/козунак

Формата наподобява кух цилиндър, който след изпичане изглежда като комин. Първоначално тестото се е навивало около дървени или метални шишове, които са се въртели над жарава.

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Традиционното тесто е втасало, маяно, близко до козуначеното:

брашно

мая

мляко

яйца

масло или мас

захар

Снимка: iStock

След навиване около шиша тестото се е намазвало с масло и овалвало в захар. При печенето захарта се карамелизира и образува характерната хрупкава коричка. Първоначално коминчетата са се приготвяли само за празници – сватби, религиозни тържества, семейни събирания. Те са били символ на изобилие и гостоприемство.

Разпространение в Европа

През XIX–XX век сладкишът се разпространява извън Трансилвания:

В Унгария става национален символ на уличната кухня.

В Словакия и Чехия се появява под името trdelník, макар че там версията често е адаптирана и не винаги следва оригиналната рецепта.

В Австрия и Германия съществуват сходни печива, като Baumstriezel.

Снимка: iStock

А как изглеждат днес?

Днес козуначените коминчета се предлагат:

с канела, орехи, лешници, кокос.

пълнени със сладолед, кремове, шоколад.

приготвяни както на открит огън, така и в електрически пещи.

