Леонардо ди Каприо заяви, че изкуственият интелект не може да бъде изкуство, защото му „липсва човечност“.

Редакторите на списание „Тайм“ обявиха актьора за „Артист на годината“, като в съпътстващо интервю пред изданието той се включи в дебата за използването на изкуственият интелект (AI) във филмите.

Въпреки че носителят на „Оскар“ вижда потенциал в тази технология като „инструмент за усъвършенстване“ за режисьорите, той не си представя, че тя може да замести човешката креативност.

„Мисля, че всичко, което може да се счита за истинско изкуство, трябва да произхожда от човека. В противен случай, не сте ли чували тези песни, които са mash-up и са абсолютно брилянтни, и си казвате: „О, Боже, това е Майкъл Джексън, който изпълнява The Weeknd“. Или „Това е фънк от песента „Bonita Applebum“ на A Tribe Called Quest, изпълнена с глас, подобен на този на Ал Грийн в соул песните, и е брилянтна“. И си казвате: „Супер“. Но след това получава своите 15 минути слава и просто се разсейва в етера на други интернет боклуци. Няма нищо, което да го задържи. Няма нищо човешко в него, колкото и брилянтно да е“, заяви той.

Леонардо ди Каприо продължи по време на разговора с разсъжденията си върху бъдещето на киното и призна, че няма представа каква ще бъде следващата тенденция.

„Защото е направено толкова много, което е променило нещата, а някои от тези режисьори са толкова талантливи в момента и правят толкова много различни неща едновременно. Какво ще бъде следващото нещо, което ще разтърси и шокира хората в киното?“, чуди се 51-годишният актьор.

В продължение на разговора той не пропуска и да обсъди своята „философия“ за справянето с живота под светлината на прожекторите, пише още БГНЕС.

„Това е баланс, който се опитвам да поддържам през целия си живот като възрастен, но все още не съм експерт в това. Мисля, че моята проста философия е да излизаш и да правиш нещо само когато имаш какво да кажеш или да покажеш. В противен случай просто изчезвай, колкото можеш повече. Помислих си: Добре, как да имам дълга кариера? Защото обичам това, което правя, и ми се струва, че най-добрият начин да имам дълга кариера е да не се натрапвам на хората“, обясни холивудската звезда.

Очаква се най-новият филм на Леонардо Ди Каприо, наречен „Битка след битка“, да бъде сред сериозните фаворити за наградите "Златен глобус" и "Оскар", както и Ди Каприо да бъде номиниран за най-добър актьор.

