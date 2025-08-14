Холивудският актьор Леонардо ди Каприо дава възможно обяснение за нашумелите му любовни авантюри с далеч по-млади жени, заради което често обект за шеги и критики към него, пише Пейдж Сикс.

50-годишният актьор, който е известен с редица връзки с дами, който са под 25-годишна възраст, споделя в интервю пред легендарния режисьор Пол Томас Андерсън, че се чувства почти с две десетилетия по-млад от реалната си възраст.

55-годишният Андерсън интервюира Ди Каприо за Esquire, като по време на разговора режисьорът го моли да отговори „възможно най-бързо“ на въпроса: „Ако не знаеше на колко години си, на колко щеше да се чувстваш сега?“. На което Ди Каприо му отвръща: „На тридесет и две“.

След което Андерсън го пита дали навършването на 50-годишен юбилей е било „естествен момент за равносметка“ за него.

При което звездата от „Титаник“ заявява, че „миналата година е станал емоционално на 35“.

Впоследстие Андерсън продължава темата на разговор, като го пита: „Физически си на 50, но емоционалната ти зрялост е 32. Как се усеща това?“

Носителят на „Оскар“ обяснил как гледната му точка се е променила след юбилея през ноември 2024 г.: „Искаш да бъдеш по-честен и да не си губиш времето. Трябва да си много по-откровен. Това е почти отговорност, защото по-голямата част от живота ти вече е зад теб, а не пред теб.“

По думите му този подход носи риск „нещата да се разпаднат“, както и да възникнат потенциални „разногласия“ или „съвсем нормално разделяне във всякакъв тип отношения – лични и професионални“. Той изразил мнение, че това само ще се засилва „през следващите десетилетия“.

„Гледам майка ми, например - тя казва точно каквото мисли и не губи време. Не се преструва“, допълнил актьорът.

Звездата от „Завръщането“ излиза с модела Витория Черети от 2023 г. Преди това Ди Каприо беше обвързан с Джиджи Хадид, Камила Мороне, Нина Агдал, Тони Гарн и други. Този списък с известни партньорки му донесе репутация, че прекратява връзки „преди префронталната им кора да се е развила напълно“.

Бившата му приятелка Кристен Дзан обаче го защити през 2022 г., като уточни, че именно тя е прекратила връзката им от 90-те, след като е решила, че е „надраснала“ отношенията.

Вижте повече за Ди Каприо в следващото видео:

