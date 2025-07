Носителят на "Оскар" Леонардо ди Каприо ще обедини творчески сили с Грег Берланти за нова игрална адаптация на култов анимационен сериал от 90-те. Холивудският актьор и Берланти работят по нова телевизионна продукция за Netflix, която ще върне на екрана „Капитан Планета и Планетяните“.

Номинирания за "Еми" продуцент е познат с работата си по сериали като The Flash и Arrow, пише още "Варайъти".

Оригиналният сериал Captain Planet and the Planeteers, или просто "Капитан Планета", е анимационна продукция на Turner Program Services и DIC Enterprises, излъчвана по TBS.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Неговото продължение - The New Adventures of Captain Planet ("Приключенията на Капитан Планета"), се излъчва от 1993 до 1996 г. и е дело на Hanna-Barbera Cartoons.

Създадена от Барбара Пайл и Тед Търнър, поредицата разказва историята на група тийнейджъри от различни краища на света, които получават магически пръстени от духа на Земята - Гея.

С тяхна помощ младежите се борят с екологични кризи, обединявайки силите си, за да призоват могъщия супергерой Капитан Планета.

Снимка: Getty Images

Вижте повече за Леонардо ди каприо в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK