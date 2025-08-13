Ваньо Алексиев и Валерия от "Ергенът" са двойката, която предизвиква изключителен интерес и от медии, и от последователи. Участничката в романтичното риалити официално потвърди връзката си Ваньо Алексиев през януари 2025 г. Един от любопитните факти е, че разликата във възрастта им е 35 години.

Ваньо Алексиев и една от най-големите му страсти

Ваньо Алексиев е бизнесмен и собственик на транспортна компания. Роден е през 1963 г. в Монтевидео, Уругвай, където баща му е бил консул в българското посолство. И двамата имат афинитет към животни и по-специално към кучета.

Една от най-големите страсти на Ваньо Алексиев са лимитираните серии автомобили. Колата, пред която Валерия често позира в последните месеци и споделя кадри в социалните мрежи, е една от неговите големи влечения. Моделът е Rimac Nevera - електрически хиперавтомобил, от който са произведени едва 150 бройки в света. Максималната скорост, която достига колата е над 400 км/ч, като ускорява от 0 до 100 км/ч за 1,85 секунди. Цената й е от 2,2 до 3 милиона долара.

Колите, които Ваньо Алексиев обича да шофира

Снимка: Instagram

Bugatti Chiron (Super Sport)

Това е кола, която превръща всяко пътуване в частно шоу на скорост и елегантност. С нея усещането е като да владееш собствено произведение на изкуството на колела.

Lamborghini Sian / Aventador

При всяко натискане на газта усещаш експлозия от адреналин, обгърнат от шум и дизайн, който спира дъха. Тези модели са създадени, за да се превърнат в център на внимание навсякъде.

Lamborghini Urus

Дава усещането, че можеш да покориш и пистата, и дългите пътища с еднакъв комфорт. Това е SUV, който съчетава спортната страст с изтънчения лукс на лимузина.

Lamborghini Revuelto

Пътуването в Revuelto е като среща между бъдещето и традицията на италианския суперлукс. Всяка линия и детайл носят усещането за неповторим стил и мощ.

Rimac Nevera

Тази кола предлага тишината на електрическото задвижване, комбинирана с емоцията на свръхскорост, недостижима за повечето автомобили. Влизаш в нея и се озоваваш в свят, запазен само за избрани.

Снимка: Instagram

Ваканции с хеликоптер за влюбените

Валерия и Ваньо често пътуват до различни романтични и екзотични дестинации. Наскоро на остров Капри двамата прекараха време заедно с Айлин — приятелка на Валерия и също участничка във втори сезон на „Ергенът“.

Снимка: Instagram

Снимки на Валерия от почивката им разкриват, че двамата използват хеликоптер, за да се придвижат. Заедно с тях е и Айлин. Двете дами получават и огромни букети цветя преди да се качат на борда. Припомняме, че в "Ергенът" Айлин и Валерия бяха конкурентки за сърцето на Евгений. На една от срещите на Айлин, Валерия се появи внезапно. В риалитито двете не демонстрираха особено близки чувства, но явно с времето в реалния живот, това се е променило.

Валерия и Ваньо на почивка

Малко преди пътуването с хеликоптер в Капри, Италия, Валерия и Ваньо бяха на екзотична почивка в Дубай. Преди това Валерия отпразнува своя 27-ми рожден ден в компанията на своя любим.

„Преди да духна свещите тази година, си пожелах само едно. Най-важното за мен в този момент. Какво е то – ще си остане моя малка тайна“, написа тогава тя в социалните си мрежи.

