Извадиха с операция 1 кг топка косми от стомаха на момиче, като преди това 14-годишната Ерин от Великобритания многократно се е оплаквала от болки в корема и в продължение на половин година е имала тежки спазми. Майка й първоначално решава, че има менструални проблеми или хранителна непоносимост, но направените тестове отхвърлят подозренията й.

Така се стига до приемането на момичето в болница, където ядрено-магнитен резонанс установява наличието на космена топка с ширина 21 см в стомаха й. След операция космите са отстранени, но майката остава изумена как се е стигнало до попадането им в стомаха й, тъй като по нейните думи никога не е виждала дъщеря си да си слага коса в устата, но пък доста често я е виждала често да си я върти на пръстите.

Припомняме, че през 2007 г. списание The New England Journal of Medicine информира за отстраняването на топка косми с тегло 4,5 кг от стомаха на 18-годишно момиче от Чикаго, страдащо от трихофагия.

Опасно ли е поглъщането на коса – и какви са рисковете за човешкото здраве?

Поглъщането на малко количество косми по принцип не е опасно за повечето хора. Косъмът е направен от кератин - това е протеин, който тялото не може да смила, така че той просто преминава през храносмилателната система и се изхвърля. Погълнатата коса не се разгражда, а се събира в стомашно-чревния тракт и може да предизвика болки, лошо храносмилане, повръщане, подуване на корема. В някои случаи отстраняването на така образувания безоар става с очистително средство, в по-сериозни случаи е необходима хирургическа операция.

Все пак има няколко изключения, при които може да има риск:

При деца и хора с храносмилателни проблеми – тогава рискът от запушване на храносмилателния тракт или раздразнение е по-висок.

Косми, които са замърсени с химикали или бактерии – например животински косми със замърсявания, могат да пренесат патогени.

Често или умишлено поглъщане на косми – при някои хора (например с трихофагия, често свързана с трихотиломания) космите могат да се натрупат в стомаха и да образуват „трихобезоар“ (топка коса), която може да причини запушване и да изисква хирургично отстраняване. Трихофагията е натрапчивият навик за смучене, дъвчене или поглъщане на коса. Обикновено е свързан с друго нарушение, свързано с косата - трихитиломания, което е скубане на косата от собствената глава.

Ако случайно сте погълнали един-два косъма – обикновено няма никакъв повод за притеснение. Ако обаче количеството косми е голямо или имате навик за поглъщане на коса, вече е добре да се консултирате с лекар!

Ето какво се случва, когато човек погълне косъм:

След попадането му в устата косъмът бързо преминава бързо в гърлото с храната или слюнката, тъй като е гладък и хлъзгав. Поради тази причина косъмът не се закача за лигавицата при преминаване през хранопровода и така попада в стомаха, където стомашната киселина (солна киселина) и ензимите не могат да разградят кератина – веществото, от което е направен косъмът. Така той остава цял и чрез стомашното съдържимо продължават през храносмилателния тракт до изхвърлянето му чрез изпражненията.

Снимка: iStock

Ето как става това - в тънките черва хранителните вещества обикновено се разграждат и абсорбират, но косъмът е неразградим, така че продължава нататък. В дебелото черво заедно с останалите несмлени остатъци косъмът се придвижва към ректума. Изхвърлянето на косъма с изпражненията става в рамките на от 2 до 72 часа в зависимост от метаболизма и храненето, като, обикновено незабелязано.

Ако обаче човек погълне прекалено много косми наведнъж, те могат да се сплетат и образуват топка, която трудно преминава през храносмилателния тракт и се стига до запушването му. Това вече крие рискове за сдравето и може да причини болки в корема, повръщане, запек или непроходимост.Това състояние се нарича трихобезоар и в тежки случаи се лекува хирургично.

Вижте как да оформите перфектините къдрици на косата в следващото видео:

