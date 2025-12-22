Бъдни вечер е един от най-светлите и важни празници в българската традиция. Традиционно, на 24 декември, вечерта преди Рождество Христово, семейството се събира около трапезата, която символизира благоденствие, здраве и сплотеност.

Трапезата се приготвя с внимание и любов, а обредните ритуали и наричания около нея подчертават магията на празничната нощ и надеждата за ново начало.

Наред с боба, зелевите и лозовите сарми и питката с късмети, важно място на масата заемат и пълнените чушки с боб. Ястието е типично за българската национална кухня, като съчетава тези два характерни за нашата трапеза продукта.

Класическата рецепта за пълнените чушки с боб

Съставки:

1 с.л. сух джоджен

с.л. сух джоджен 1 с.л. червен пипер

с.л. червен пипер 1/2 ч.ч. вода

ч.ч. вода 1/2 ч.ч. олио

ч.ч. олио 150 г лук

г лук 200 г боб

г боб 10 бр. чушки

бр. чушки 1 с.л. чубрица

с.л. чубрица 1/2 с.л. сол

Начин на приготвяне:

Бобът се накисва във вода за около 12 часа

Отцежда се и се слага на котлона. Вари се до омекване

Сушените чушки се накисват за десетина минути в хладка вода – нещо, което ще им позволи да омекнат и съответно по-лесно да ги напълним

Задушаваме нарязания лук в малко мазнина, докато стане мек и прозрачен

Добавяме към него подправките, след което и добре отцедения и сварен боб

С получената смес напълваме чушките, след което ги подреждаме в тавичка, предварително намазана с олио. Поръсваме ги и отгоре с мазнина и добавяме половин чаена чаша вода. Печем в предварително загрята на 180 градуса фурна

Снимка: iStock

Рецепта, която варира според региона

Начинът на приготвяне на пълнените с боб сушени чушки с боб се различава леко в различните краища на страната.

Шоплук (Софийско, Пернишко, Кюстендилско)

Най-класическият вариант. Пълнежът е от бял боб, кромид лук, джоджен, чубрица, червен пипер. Сместа се намачква леко, но без да се прави на пюре. Чушките се пекат или задушават във фурна с малко олио и вода.

Вкусът: семпъл, като доминира ароматът на джоджена.

Северна България (Търновско, Плевенско, Русенско)

Пълнежът е по-богат и плътен, а бобът често се пасира напълно. Добавя се повече лук, понякога морков, задължително: червен пипер, чубрица. Чушките често се запържват леко след печене.

Вкусът: по-сладък, с по-кремообразна текстура.

Родопите

По-скромен и автентичен вариант, включващ само боб, лук, сол и джоджен, понякога и малко сушена мента. Пекат се в глинен съд.

Вкусът: Изчистен, много подходящ за пости.

Тракия (Пловдивско, Старозагорско)

По-пикантни и ароматни – заради прибавянето на лют пипер. Някои домакинства слагат счукан чесън. Като консистенция пълнежът е „среден“ - нито пюре, нито на зърна.

Вкусът: по-силен откъм поправки, „южен“ вкус.

Снимка: iStock

Пирински край (Благоевградско)

По-засищащ като вариант, заради ориза, който се прибавя. Пекат се по-продължително вреем – до получаване на тъмна коричка.

Вкусът: малко по-тежко, но пък много вкусно.

Черноморски район

Отличава се заради доматите (или доматеното пюре), които задължително се добавят.

Вкусът: леко кисел.

И една любопитна идея за новогодишната трапеза - кюфтета, пълнени с люти чушки:

