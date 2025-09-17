В сезона, в който често можем да помиришем аромата на печени чушки почти навсякъде, ви предлагаме 5 бързи рецепти с ароматните и така полезни зеленчуци. Чушките са почти универсални, защото с тях могат да се приготвят салати, гарнитури, предястия, основни ястия и дори сосове.

Запеканка със сирене и яйца

Продукти:

10-12 бр. изпечени и обелени чушки

200 г сирене

4 яйца

200 мл прясно мляко

30 г масло

черен пипер

Приготвяне: Това е едно бързо ястие, което спокойно може да замести традиционните пълнени печени чушки със сирене, но без да губите време да ги пълните. Наредете в малка тава половината чушки. Поръсете с половината сирене, като го натрошите и наредете останалите чушки, така че да покрият първия слой. Натрошете останалата част от сиренето. Разбийте яйцата и добавете прясното мляко. Изсипете сместа върху наредените чушки и сирене. Поръсете с малко черен пипер или подправки по ваш вкус. Сложете в предварително загрята фурна на 180 градуса и печете 30-40 минути, докато се зачерви. Докато е топло още, сложете малки бучки масло.

Крем супа от печени чушки и фета сирене

Продукти

10 бр. червени, изпечени и обелени чушки

3 средно големи картофа

черен пипер

сол

100 г фета сирене

Приготвяне: Обелете и сварете картофите. Сложете чушките, картофите и сиренето. Добавете малко зеленчуков бульон, може и вода. Пасирайте до хомогенна смес. Поднесете с крутони.

Салата от печени чушки с чесън и магданоз

Продукти

6 печени чушки

2–3 скилидки чесън

2 с.л. зехтин

1 с.л. винен оцет

магданоз

сол

Приготвяне: Това е може би най-лесното и бързо нещо, което може да приготвите с печени чушки. Нарежете ги на ивици. Добавете наситнен чесън, полейте със зехтин и оцет, поръсете със сол и магданоз. Разбъркайте и поднесете салатата охладена.

Хумус с печени чушки

Продукти:

300 г нахут от буркан

3 бр. печени червени чушки

1-2 скилидки чесън

3-4 с. л. зехтин

сокът на половин лимон

сол

черен пипер

Приготвяне: Отцедете течността от нахута и я запазете. В блендер сложете всички съставки и половината течност и пасирайте до полугладка смес. Ако ви се стори гъсто, добавете още малко от течността на нахута. Сервирайте и украсете с любими зелени подправки и няколко капки зехтин.

Сандвич с печени чушки и сирене

Продукти:

хляб (още по-добре ще е, ако е тип чабата)

изпечени и обелени червени чушки

сирене фета или крема за намазване

обезкостени маслини

риган или босилек

зехтин

Приготвяне: Препечете филийките и ги намажете със сиренето. Подредете чушки, сложете нарязани маслини и поръсете с риган или босилек. Завършете с по няколко капки зехтин.

