В сезона, в който често можем да помиришем аромата на печени чушки почти навсякъде, ви предлагаме 5 бързи рецепти с ароматните и така полезни зеленчуци. Чушките са почти универсални, защото с тях могат да се приготвят салати, гарнитури, предястия, основни ястия и дори сосове.
Запеканка със сирене и яйца
Продукти:
- 10-12 бр. изпечени и обелени чушки
- 200 г сирене
- 4 яйца
- 200 мл прясно мляко
- 30 г масло
- черен пипер
Приготвяне: Това е едно бързо ястие, което спокойно може да замести традиционните пълнени печени чушки със сирене, но без да губите време да ги пълните. Наредете в малка тава половината чушки. Поръсете с половината сирене, като го натрошите и наредете останалите чушки, така че да покрият първия слой. Натрошете останалата част от сиренето. Разбийте яйцата и добавете прясното мляко. Изсипете сместа върху наредените чушки и сирене. Поръсете с малко черен пипер или подправки по ваш вкус. Сложете в предварително загрята фурна на 180 градуса и печете 30-40 минути, докато се зачерви. Докато е топло още, сложете малки бучки масло.
Крем супа от печени чушки и фета сирене
Продукти
- 10 бр. червени, изпечени и обелени чушки
- 3 средно големи картофа
- черен пипер
- сол
- 100 г фета сирене
Приготвяне: Обелете и сварете картофите. Сложете чушките, картофите и сиренето. Добавете малко зеленчуков бульон, може и вода. Пасирайте до хомогенна смес. Поднесете с крутони.
Салата от печени чушки с чесън и магданоз
Продукти
- 6 печени чушки
- 2–3 скилидки чесън
- 2 с.л. зехтин
- 1 с.л. винен оцет
- магданоз
- сол
Приготвяне: Това е може би най-лесното и бързо нещо, което може да приготвите с печени чушки. Нарежете ги на ивици. Добавете наситнен чесън, полейте със зехтин и оцет, поръсете със сол и магданоз. Разбъркайте и поднесете салатата охладена.
Хумус с печени чушки
Продукти:
- 300 г нахут от буркан
- 3 бр. печени червени чушки
- 1-2 скилидки чесън
- 3-4 с. л. зехтин
- сокът на половин лимон
- сол
- черен пипер
Приготвяне: Отцедете течността от нахута и я запазете. В блендер сложете всички съставки и половината течност и пасирайте до полугладка смес. Ако ви се стори гъсто, добавете още малко от течността на нахута. Сервирайте и украсете с любими зелени подправки и няколко капки зехтин.
Сандвич с печени чушки и сирене
Продукти:
- хляб (още по-добре ще е, ако е тип чабата)
- изпечени и обелени червени чушки
- сирене фета или крема за намазване
- обезкостени маслини
- риган или босилек
- зехтин
Приготвяне: Препечете филийките и ги намажете със сиренето. Подредете чушки, сложете нарязани маслини и поръсете с риган или босилек. Завършете с по няколко капки зехтин.
Вижте във видеото как да си направите чийзкейк с чушки:
