Макар и градусите навън да са все още летни, оказва се, много от българите са предвидливи – и вече усилено пазаруват за зимата. Тъй като традицията повелява, че дойде ли месец септември, вече е време да се приготвя зимнина.

А изненади няма – и за поредна година най-предпочитан и достъпен зеленчук остава чушката. Която, след като бъде закупена, ще бъде добре изпечена, старателно обработена и подредена във фризера. И ще напомня в дългите зимни месеци, чрез съхранения си аромат и вкус, за топлите слънчеви дни.

Замразяването на пресни чушки всъщност е много добър начин да запазим вкуса, цвета и хранителните вещества на зеленчука за дълъг период от време. Нужно е единствено да следваме няколко прости правила.

На първо място е стриктната подготовка. Тя включва избора на правилните чушки – здрави, свежи, без петна и изишна мекота. Следва обработката - измиване и задължително подсушаване, тъй като водата при замръзване образува ледени кристали и разваля текстурата. Накрая се отстраняват дръжките и семките.

Методи за замразяване

Нарязани (най-удобни за готвене) – след като чушките се нарежат на ивици, кубчета или кръгчета, се разпределят на един слой върху тава, застлана предварително с хартия за печене. След топлинната обработка, ги прехвърляме в найлонови пликчета или кутии с капак и ги прибираме във фризера.

след като чушките се нарежат на ивици, кубчета или кръгчета, се разпределят на един слой върху тава, застлана предварително с хартия за печене. След топлинната обработка, ги прехвърляме в найлонови пликчета или кутии с капак и ги прибираме във фризера. Цели – единственото, което е нужно е да отстраним семките и дръжките. Бланшираме за 1-2 минути във вряща вода или ги оставяме сурови, в зависимост дали предпочитаме да са по-малко или повече крехки. Подсушаваме добре и ги подреждаме една в друга в плик, след което замразяваме.

единственото, което е нужно е да отстраним семките и дръжките. Бланшираме за 1-2 минути във вряща вода или ги оставяме сурови, в зависимост дали предпочитаме да са по-малко или повече крехки. Подсушаваме добре и ги подреждаме една в друга в плик, след което замразяваме. Печени – предварително изпичаме чушките на фурна, скара или в стария чушкопек. Обелваме люспите и оставяме да се отцедят добре. Подреждаме в кутии или пликове, разделяйки на порции.

Според специалистите, правилната температура на съхранение на чушките е18°C или по-ниска. Срокът за съхранение варира между 10–12 месеца. И най-добре е директно да ги добавяме замразения зеленчук в ястието, без да размразяваме предварително.

Триковете, които помагат чушките да останат свежи и ароматни след размразяване:

Бланширане - „запечатва“ цвета и аромата, и намалява загубата на витамини.

„запечатва“ цвета и аромата, и намалява загубата на витамини. Добро подсушаване – влагата е най-големият враг при замразяване, води до водниста структура и загуба на вкуса.

– влагата е най-големият враг при замразяване, води до водниста структура и загуба на вкуса. Замразяване на един слой – така се образуват по-малки ледени кристали, които не разрушават структурата.

– така се образуват по-малки ледени кристали, които не разрушават структурата. Използване на вакуум или плътно затваряне – колкото по-малко въздух има в плика/кутията, толкова по-малък е рискът от изсушаване и загуба на аромат.

– колкото по-малко въздух има в плика/кутията, толкова по-малък е рискът от изсушаване и загуба на аромат. Добавяне на малко мазнина – ако замразяваме чушките печени, може да ги залеем леко с олио или зехтин преди затваряне. Това запазва вкуса и аромата им невероятно добре.

– ако замразяваме чушките печени, може да ги залеем леко с олио или зехтин преди затваряне. Това запазва вкуса и аромата им невероятно добре. Малък бонус - ако замразим нарязаните на кубчета чушки заедно с малко нарязан магданоз или копър, ще имаме готова основа за приготвяне на супа, ястие или салата.

