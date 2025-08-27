Ново изследване алармира, че масово използваното готварско олио, сред които и рапичното, може да ускорява растежа на ракови клетки. Може ли зехтинът от маслини, популярен с многобройните си ползи, да бъде негов заместител? Ето кое от двете масла заслужава място в рецептите ви и защо изборът има значение.

Произход и производствен процес

Зехтин (по-специално екстра върджин) се добива чрез механично пресоване на маслини – без химикали, с естествени антиоксиданти и фито-компоненти.

(по-специално екстра върджин) се добива чрез механично пресоване на маслини – без химикали, с естествени антиоксиданти и фито-компоненти. Рапично олио, особено стандартното, минава през индустриално преработване – екстракция с разтворители (напр. хексан), след това рафиниране, избелване и ароматизиране.

Състав

Зехтин

Богат на мононенаситени мастни киселини (особено олеинова киселина), които помагат за понижаване на "лошия" LDL и увеличаване на "добрия" HDL холестерол.

Съдържа множество антиоксиданти и полифеноли, които имат противовъзпалително и антикарциногенно действие.

Рапично олио

Има значително по-ниско съдържание на наситени мазнини и балансиран състав на омега-3 и омега-6 (отношение ~1:2), което е благоприятно за сърдечното здраве.

Богато е на витамин E, мощен антиоксидант.

Има по-висока точка на димене, което го прави по-подходящо за готвене при висока температура (пържене, сотиране).

Снимка: Getty Images/iStock

Ползи и вреди

Зехтинът е идеален за студено приложение и за ползване като „финална“ добавка в салати и готови ястия. Той е признат в медицината за здравословните си ползи, а кулинарията не отрича тези твърдения.

Други ползи за здравето:

Богат на антиоксиданти

Екстра върджин зехтинът е пълен с полезни растителни съединения, наречени полифеноли, които имат мощни антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти.

Ползи за здравето на сърцето

Антиоксидантите и мононенаситените мазнини в зехтина спомагат за повишаване на добрия (HDL) холестерол и понижаване на лошия (LDL) холестерол, допринасяйки за здравето на сърцето и намалявайки риска от сърдечни заболявания.

Здраве на червата

Фенолите в зехтина могат да насърчат здравословен баланс на чревните бактерии.

Снимка: Getty Images / iStock

Рапичното олио от друга страна е практично за термична обработка и полезно с качествата си, но при прекомерна обработка и високи количества омега-6 в диетата възможен е риск от сериозно възпаление.

Използването на олио ускорява развитието на рак на простата, показва ново проучване на Калифорнийския университет, цитирано от британските медии. Учените наблюдавали 100 мъже с ранен стадий на заболяването в продължение на година.

Можете да замените олиото със зехтина в повечето от рецептите за готвене. Екстра върджин зехтинът предлага цялостни ползи за здравето и предимства от естествените полифеноли и антиоксиданти, които съдържа, а и това е по-здравословният избор.

Снимка: iStock

Въпреки че рапичното масло е източник на здравословни за сърцето омега-3 мастни киселини и е с ниско съдържание на наситени мазнини, силно рафинираната му природа го прави по-малко идеален вариант за мнозина в сравнение със зехтина.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Тайните на истинския зехтин - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK