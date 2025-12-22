Коледните празници са на прага ни. А гледането на филми се е превърнало в неизменна част от празничните дни. В периода 29 декември 2025 г. – 04 януари 2026 г. bTV ще предложи голям избор от заглавия - български и чуждестранни, комедии и драми, които ще предизвикат интереса на деца и възрастни.

Филмите по bTV:

■ На 30 декември (вторник) от 23:30 ч. ще бъде излъчен премиерният български филм „Никога не е просто секс“ (2024 г.) с участието на Саня Борисова, Елена Петрова, Рая Пеева, Елеонора Иванова и др.

■ На 31 декември (сряда) от 12:30 ч. ще бъде излъчен концертът на Тони Димитрова „Обич“.

■ На 31 декември от 20:00 ч. ще бъде показан специален новогодишен епизод на „Кой да знае?“.

■ На 31 декември от 22:00 ч. ще бъде излъчен концертът на Галена „Еуфория“ (2025 г.).

■ На 1 януари (четвъртък) от 01:00 ч. ще бъде показан концерт на Миро (2025 г.).

■ На 1 януари от 12:30 ч. ще бъде излъчен юбилейният концерт на Стефан Диомов (2025 г.).

■ На 1 януари от 21:30 ч. ще се състои телевизионната премиера на българския игрален филм „Пулсът на танца“ (2024 г.).

■ Премиерни филмови заглавия през седмицата: „Никога не е просто секс“ (30.12, 23:30 ч.) „Последният ягуар“ (01.01, 10:00 ч.); „Пулсът на танца“ (01.01, 21:30 ч.); „Сръчковците 2“ (01.01, 03:20 ч.); „Горските мечоци: Пазителите“ (03.01, 05:05 ч.); „Панда в Африка: По следите на дракона“ (04.01, 05:05 ч.); „Снежна ваканция“ (04.01, 14:15 ч.).

Какво се случва зад кулисите на концерта на Галена "Еуфория" - вижте във видеото.

Филмите по bTV Action:

■ Филмите в „Бандата на Екшън“ от 22:00 ч.: „Кунг-фу съпруга“ (29.12); „След залеза“ (30.12); „Посейдон“ (31.12); „Батман“ (01.01); „Атентатори“ (02.01); „Белязан да умре“ (03.01); „Париж Експрес“ (04.01).

■ Филмите в „Екшън до края на света“: „Дълбочинно земетресение“ – премиера (на 03.01, събота, от 20:00 ч.); „20 по Рихтер“ – премиера (на 04.01, неделя, от 20:00 ч.).

Филмите по bTV Cinema:

■ На 29 декември (понеделник) от 21:00 ч. премиерно за българския ефир ще бъде излъчена романтичната комедия „Ирония на съдбата“ („About Fate“, 2022 г.) с участието на Ема Робъртс, Томас Ман и др.

■ На 30 декември (вторник) от 21:00 ч. премиерно за българския ефир ще бъде излъчен екшън трилърът „Уонка“ („Wonka“, 2023 г.) с участието на Тимъти Шаламе, Роуън Аткинсън, Джим Картър, Хю Грант и др.

■ Заглавията във филмовите вечери от 21:00 ч.: „Ирония на съдбата“ – премиера (29.12); „Уонка“ – премиера (30.12); „По-сърдити старчета“ (31.12); „Бодигард под наем“ (01.01); „Гневът на титаните“ (02.01); „Аферата Томас Краун“ (03.01); „Защитна стена“ (04.01).

■ В „Cinema Х“ в събота (3 януари) от 23:15 ч. ще бъде излъчена фентъзи хорър драмата „Стая на желанията“ („The Room“).

Филмите по bTV Comedy:

■ На 29 декември (понеделник) стартира 4. сезон на испанския сериал „Селцето“ („El pueblo“) – всяка делнична вечер от 20:00 ч.

■ На 30 декември (вторник) тръгва комедийната поредица „Скечове“ („Bubble Comedy Show“) – всяка сутрин от 06:00 ч. (по два епизода).

Филмите по bTV Story:

■ На 31 декември (сряда) от 18:00 ч. на живо ще бъде излъчен Празничният новогодишен концерт на НДК (2026 г.).

■ На 4 януари (неделя) стартира мексиканският минисериал „Островът на тайните“ („Isla Brava“, 2023 г.) – в събота и неделя от 22:00 ч. (по два епизода).

■ Заглавията във филмовите уикенд следобеди: „Късметът на Лаура“ (на 03.01, събота, от 18:00 ч.); „Неудобно наследство“ (на 04.01, неделя, от 18:00 ч.).

