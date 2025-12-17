В навечерието на коледните и новогодишните празници доброто настроение и усмивките с програмата на bTV са гарантирани! Много забавление, качествени кино заглавия и богата концертна програма очакват зрителите в предстоящите почивни дни. Специални изненади за аудиторията са подготвили и предаванията на медията, които ще предложат вълнуващо съдържание в последните дни на 2025 г. и първите на новата 2026 г.

Забавни срещи и звездни гости в предаванията на bTV

В празничните дни екипът на „Преди обед“, начело с Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева, е подготвил поредица от изненади, вълнуващи срещи и вдъхновяващи истории. От Коледа до Нова година в студиото ще гостуват различни звездни и интересни гости.

На 24 декември (сряда) в „Преди обед“ певицата и член на журито в „България търси талант“ – Галена, ще сподели емоциите си от отминаващата година, а олимпийските шампионки Симона Дянкова и Мадлен Радуканова, заедно с малката Карина, ще внесат празничен спортен дух. Поглед към отминаващата 2025 година ще отправят и двете музикални диви на българската поп сцена – Мария Илиева и Прея.

На 25 декември (четвъртък) „Преди обед“ ще посрещне Рождество Христово с много музика, празнично настроение и вдъхновяващи истории. В студиото ще гостуват Маги Джанаварова и Даниел Пеев – Дънди, а коледната сутрин ще започне с музикалните изпълнения на Тино и Роби. Оля Малинова ще направи класация на най-големите световни скандали, а Тереза Палова ще сподели интересни моменти от пътя ѝ до международното признание и титла от конкурс за красота. Празничната програма ще продължи с актьора Стоян Дойчев и неговото семейство, и с коледна игра на филми с Мария Вълдобрева. Вкусният акцент в празничния ден ще бъде в кухнята на „Да, шеф“, където Славена Вътова и Емо Июджи ще приготвят специална коледна веган торта.

В последния за сезона епизод на „Колко ми даваш?“ на 24 декември (сряда) сили в отгатването на точната възраст на напълно непознати и интересни хора ще премерят отборите на Златимир Йочев и Евгени Генчев. Кой ще надделее в забавното състезание, в което интуицията и наблюдателността са от решаващо значение, ще разберем навръх Бъдни вечер от 20:00 ч.

Любимото забавно куиз шоу на bTV – „Кой да знае?“ ще забавлява зрителите със своите интересни гости и любопитни въпроси и по време на празниците. Навръх Коледа (25 декември, четвъртък) от 20:00 ч. отборите на Милица Гладнишка и Христо Пъдев ще бъдат попълнени с Катето Евро и д-р Мирослав Ненков. А на 31 декември (сряда) предстои специален двучасов новогодишен епизод, в който един срещу друг ще се изправят отборите на „комиците“ и „певците“. На банката до Милица ще застанат Гери Турийска, Димитър Иванов – Капитана и Мишо Стоянов (Мишо Завинаги), а Пъдев ще бъде звездно подкрепен от Васил Найденов, Нели Рангелова и Братя Аргирови.

На 27 декември (събота) от 11:00 ч. зрителите на bTV ще се насладят на специален едночасов епизод на „Вкусът на България“. Празничното издание на кулинарната поредица ще ни отведе в Банско, където чудесно се съчетават традиционна местна кухня и кулинария от най-съвременен световен стандарт. Водещата Мария Жекова ще изпрати подобаващо 2025 г. в компанията на актрисата Деси Бакърджиева, която ще сподели дълго пазени семейни рецепти. Спортната журналистка Гергана Гунчева пък ще се включи с разказ за детските си коледни спомени. В компанията на шеф-готвач Николай Немигенчев водещата Мария ще асистира в приготвянето на нетрадиционно за ширините ни ястие. Домакин в празничната кухня ще бъде шеф Никола Тодоров, който ще демонстрира впечатляващи кулинарни умения. Зрителите ще могат да се насладят и на вълнуваща среща с Жоро Бойковски, известен с концептуалната си българска прогресивна кухня.

В специалното едночасово издание на „Светът на здравето“ на 28 декември (неделя) от 11:00 ч. д-р Щонова е подготвила вдъхновяващи истории за силата на човешката доброта. Неделя ще срещне зрителите с водещи педиатри и експерти и ще покаже впечатляващи постижения на деца със специални потребности. Духовният учител Ваклуш Толев пък ще напомни за значението на духовната грижа и за нуждата от повече осъзнатост, състрадание и мъдрост в живота ни. В периода на постите, за хранителните избори и за храната като послание Неделя Щонова ще разговаря с д-р Йорданка Господинова – лекар, треньор по здравословно хранене и създател на програма за отслабване.

Уникални спектакли в празничната програма на bTV

В последните дни от 2025 г. и първите на 2026 г. bTV ще предложи много забавление и празнично настроение за цялото семейство пред екрана с концерти на едни от най-обичаните български изпълнители.

На 24 декември (сряда) от 12:30 ч. зрителите ще могат да се насладят на концерта „Здравей, как си приятелю?“, в който любимците от Тоника СВ са събрали вечните си хитове, изпълнени с много емоция и топлина. С юбилейния спектакъл музикалната група отбелязва 45 години от сформирането си, а освен заглавната, от сцената ще зазвучат и още любими на поколения българи песни, сред които „Люлякови нощи“, „Един неразделен клас“, „Нека да е лято“, „Мария“ и много други.

На 31 декември (сряда) от 12:30 ч. ще се насладим на мелодичния глас на Тони Димитрова в концерт-спектакъла „Обич“, събрал най-доброто от репертоара на певицата през годините. Емблематични песни като „Ах, морето“, „За тебе хората говорят“ и „Обещания“ ще превърнат последния ден от 2025 г. в незабравим празник на българската музика. На сцената ще излязат и нейни колеги и приятели, сред които Веселин Маринов, братя Аргирови, Ева и Милица от „Тоника“, Драго Драганов и др.

bTV ще посрещне 2026 г. с мега концерта на Галена „Еуфория“, който ще стартира малко след 00:00 ч. на 1 януари (четвъртък). Вечните хитове, най-красивите песни и звездните дуети на изпълнителката ще звучат за зрителите в първите часове на новата година, а сред специалните гости на Галена са Азис, Преслава, Деси Слава, Фики Стораро и др. На сцената ще излезе и малкият ѝ син – Алекс, с когото ще изпълнят заедно един от най-големите хитове на звездата – „Хавана Тропикана“. „Еуфорията“ в новогодишната нощ ще бъде гарантирана и от хитове като „По, по, по“, „Знам диагнозата“, „Пак ли?“, „Тихо ми пази“, „В твоите очи“, „Душата ми крещи“, „Феноменален“, „Welcome to Bulgaria“, „Ти не си за мен“ и много други.

На 1 януари (четвъртък) от 12:30 ч. bTV ще излъчи юбилейния концерт на автора на едни от най-големите хитове – Стефан Диомов. Зрителите ще могат да се насладят на спектакъл, изпълнен с магия и любими песни заедно с Орлин Горанов, Тони Димитрова, „Тоника СВ“, Ева Найденова, Боян Михайлов и още много специални гости, под диригентството на Георги Милтиядов.

На живо в ефира на bTV Story на 1 януари (четвъртък) от 18:00 ч. ще бъде излъчен празничният новогодишен концерт на НДК със специалното участие на световноизвестната прима Красимира Стоянова. Фестивалният симфоничен оркестър ще свири под палката на маестро Емил Табаков. Българската публика ще чуе Красимира Стоянова в творбите на Волфганг Амадеус Моцарт „Сватбата на Фигаро“, Антонин Дворжак – „Русалка“, Рихард Щраус – „Утро“ и Джордж Гершуин из операта „Порги и Бес“. В програмата ще бъдат включени и произведения на Йоханес Брамс, Амилкаре Понкиели, Жул Масне, Ленард Бърнстейн, Нино Рота и др.

Празнично настроение с филмовата програма на каналите на bTV Media Group

По време на най-светлите празници филмовата програма на каналите на bTV Media Group обещава да направи последните дни от 2025 г. и първите от 2026 г. по-уютни, топли и усмихнати. В празничната селекция специално място ще намерят както емблематични хитове, без които Коледата би била невъзможна, така и съвсем нови, премиерни заглавия. Телевизионен дебют ще направят и два български филма – „Никога не е просто секс“ и „Пулсът на танца“.

На 23 декември (вторник) от 17:00 ч. зрителите на bTV ще се насладят на премиерната романтична лента „Коледно чудо в Пенсилвания“ – трогателна история, в центъра на която е младата Мери Ан. Точно преди Коледа тя осиновява момиченце с намерението да го отглежда сама. Мери и бебето обаче са принудени да прекарат Коледа блокирани във Витлеем, Пенсилвания поради лошо време. Там ги очаква истинско „коледно чудо“ в лицето на чаровния Джо, брат на собственика на местния мотел. А от 21:30 ч. Брадли Купър и Лейди Гага ще докажат, че са непобедим тандем във филмовия шедьовър „Роди се звезда“.

Празничният 24 декември (сряда) ще започне с анимацията „Белия зъб“, в която любопитството на едно смело куче ще го отведе на приключението на живота му, докато служи вярно на трима коренно различни господари. Точно в 14:40 ч. своя телевизионен дебют за България ще направи романтичният филм „Коледна звезда“. В центъра на историята е Аби – бивша телевизионна звезда, която се оттегля в луксозен курорт във Върмонт за Коледа, но се оказва без стая поради грешка в резервацията. Всички местни хотели са запълнени заради рядко астрономическо събитие. За щастие, Аби намира стая в хотелчето на Ник, учител по астрономия. След смъртта на съпругата си той е поел много допълнителни отговорности, включително управлението на хотела и режисирането на коледния спектакъл на местната църква. Съчувствайки на Ник, Аби предлага да помогне с представлението и с дейностите около хотела. С течение на времето тя открива, че ѝ харесват както проектите, така и компанията на Ник. Веднага след него, от 16:30 ч., следва емблематичната коледна комедия „Арестувани в Парадайз“ с Никълъс Кейдж, Джон Ловиц и Дейна Карви, които се превъплъщават в тримата братя дребни измамници Бил, Алвин и Дейв. Те извършват банков обир в малкото градче Парадайз и отчаяно се опитват да се измъкнат, но попадат в капана на снежна буря и неочакваното гостоприемство на местните хора. Постепенно братята разбират, че нямат друг избор, освен да върнат откраднатите пари. Но как да отвлекат вниманието на любвеобилните си домакини, за да проникнат пак в банката? Навръх Бъдни вечер, от 22:00 ч., зрителите ще могат да се насладят на десетте емблематични романтични истории в класиката „Наистина любов“, започващи два месеца преди Коледа и приключващи в навечерието ѝ. Кино лентата събира на едно място звезди като Колин Фърт, Ема Томпсън, Кийра Найтли, Лиъм Нийсън, Хю Грант и др.

На 25 декември (четвъртък) bTV ще създаде истинско празнично настроение още от ранни зори с премиерата на анимационния филм „Рали: Пътят на коприната“. В нея Джи – начинаещ автомобилен състезател, получава шанс да се изправи срещу настоящия шампион в рали серията. Той трябва да преодолее тежък терен, неочаквани препятствия и конкуренцията, за да докаже, че може да превърне в следващия велик състезател. В 12:30 ч. зрителите ще се потопят в тайнствения свят на магията с „Хари Потър и Орденът на феникса“, а в 15:30 ч. бивша актриса ще поеме организацията на традиционната коледна постановка в родния си град в „Беше нощта преди Коледа“. Веднага след това, в 17:00 ч., следва телевизионната премиера на коледния филм „Дядо Коледа, кажи ми“. В центъра на историята е Оливия – успешна интериорна дизайнерка, която открива старо писмо от Дядо Коледа. В него ѝ се обещава, че ще срещне любовта на живота си до Бъдни вечер и че неговото име ще бъде Ник. За нейна изненада, тя среща не един, а цели трима мъже с това име. Докато преминава през три коледни романса, Оливия постепенно започва да се привързва и към обаятелния си колега Крис. Навръх Коледа от 22:00 ч. по bTV празничното настроение е гарантирано с романтичната комедия „Четири Коледи“. В нея Винс Вон и Рийз Уидърспун влизат в ролите на младоженците Кейт и Брад, чиито родители са разведени и са създали свои отделни семейства. Така къщите, които те трябва да посетят на 25 декември, стават четири. Младоженците трябва да направят и невъзможното, за да поздравят всички за едно денонощие…

26 декември (петък) ще започне с приключенията на „Мулан: Принцесата воин“, а от 12:30 ч. е време за следващия филм от екранизацията на култовия роман на Дж. К. Роулинг – „Хари Потър и Нечистокръвния принц“. От 15:30 ч. зрителите ще могат да се насладят на премиерата „Коледа, книга и още нещо“, в центъра на която е редакторка на книги от Ню Йорк, избрана да управлява книжарница в щата Мейн през месец декември. Там тя се сблъсква с вироглавия син на собствениците на книжарницата, но постепенно преоткрива творческия си ентусиазъм и разбира, че талантът, както и любовта, могат да бъдат намерени навсякъде. В 17:10 ч. трима безгрижни ергени ще трябва да се справят с училищния коледен мюзикъл на „общия си син“ в премиерната комедия „Трима мъдреци и едно момче“. Зрителите на bTV ще могат да се насладят и на дългоочакваното продължение на „Пристигане в Америка“ – номинираната за „Оскар“ комедия „Завръщане в Америка“. Колоритният Еди Мърфи отново влиза в кожата на богатия африкански принц Аким, който предстои да се сблъска с „шокиращата“ новина, че от похожденията си в Щатите има син, за чието съществуване дори не е подозирал. Той отново ще трябва да се завърне в Америка, за да открие своя наследник и следващ владетел на емблематичното кралство Замунда.

На 27 декември (събота) от 13:00 ч. магията отново ще завладее ефира на bTV с първата част от „Хари Потър и Даровете на смъртта“, а от 17:00 ч. е време за фентъзи комедията „8-битова Коледа“. Лентата е своеобразно завръщане към детството и ни пренася в 80-те години на миналия век в Чикаго, където 10-годишният Джейк полага неимоверни усилия, за да се сдобие с най-новата и страхотна видеоигра за Коледа. От 20:00 ч. ще се насладим на френския блокбъстър „Тримата мускетари: Д’Артанян“. Франсоа Сивил влиза в ролята на прочутия гасконец, който се присъединява към смелите мускетари Атос (Венсан Касел), Портос и Арамис в безмилостна битка срещу надвисналата опасност над френската корона в лицето на коварния кардинал. Веднага след това, от 22:30 ч., програмата продължава с епичната екшън драма „Черно злато“ с Антонио Бандерас и Марк Стронг – история за нефт, война и една забранена любов…

Неделният 28 декември ще започне с „Том и Джери“ – съвременна екранизация на емблематичната анимация за бдителния котарак и пакостлива домашна мишка. От 12:30 ч. Хари Потър отново ще е във вихъра си във втората част на „Даровете на смъртта“, а от 15:10 ч. е време за романтичния филм „Добре дошли за Коледа“. В него главната героиня Джулия се прибира у дома, за да прекара празниците със семейството си, управляващо местната гостилница, но се оказва въвлечена в дългогодишна вражда с прекия им конкурент – неустоимия Райън. Брендън Фрейзър и Елизабет Хърли ще сключат „Шеметна сделка“ в емблематичната фентъзи комедия в 17:00 ч., а от 20:00 ч. е време за продължението на историята на „Тримата мускетари“, в което централно място заема противоречивата героиня на Ева Грийн – Милейди. Опасна, неуловима и съблазнителна, тя знае как да атакува с хладнокръвна прецизност, но миналото ѝ заплашва да разкрие уязвимостите, които дълго е крила зад маската на безмилостна манипулаторка. Разкъсвана между дълга и чувствата, които не може да потисне, Милейди се оказва в центъра на вихрушка от интриги, предателства и съдбоносни избори. Веднага след историческата сага, от 22:30 ч., 12 момчета и техният треньор по футбол ще се борят за живота си в пещерата Там Луанг по време на силна буря в драматичния трилър по действителен случай „13 живота“.

На 29 декември (понеделник) празничното настроение за цялото семейство пред екрана е гарантирано с трогателната екранизация на Стивън Спилбърг „Добрият великан“ от 13:10 ч. – филм за необикновеното приятелство между добродушен гигант и момиче в свят на магия и приключения. Веднага след него, от 15:30 ч., Сандра Бълок ще се превъплъти в „Мис Таен Агент“, показвайки взривоопасен артистичен талант, а в 21:30 ч. емблематичният герой на Роуън Аткинсън Джони Инглиш „Избухва отново“…

На 30 декември (вторник) от 13:10 ч. ни очакват мистерии, авантюристичен дух и смела главна героиня във фантастичната лента на Люк Бесон „Адел и проклятието на пирамидите“, следвана от втората част на „Мис Таен агент 2: Въоръжена и прекрасна“ в 15:30 ч. От 21:20 ч. зрителите на bTV ще могат да се насладят на разтърсваща любовна история в „Аз преди теб” с Емилия Кларк и Сам Клафлин. Филмът е екранизация по едноименния роман на писателката Джоджо Мойс, спечелила сърцата на милиони читатели по света. Веднага след него, точно в 23:30 ч., е време за телевизионната премиера на българската романтична комедия „Никога не е просто секс“ – режисьорски дебют на актрисата Саня Борисова, която влиза в една от главните роли, редом до Елена Петрова, Рая Пеева и станалата популярна с филма „Чалга“ Елеонора Иванова. Един филм за женската еманципация, чийто сюжет е изграден чрез ирония, сарказъм и умерена доза дързост…

Часове преди да изпратим 2025 г., на 31 декември (сряда) от 14:10 ч., „Бебето беглец“ ще поеме на фантастично пътешествие без знанието на родителите си, а трима нескопосани мошеници отчаяно ще се опитат да го открият, за да спечелят обявената парична награда за намирането му. В последния ден от 2025 г. и първия от 2026 г. (31 декември и 1 януари, сряда и четвъртък) от 16:00 ч. bTV ще излъчи мини-сериала „Лабиринт“, чието действие се развива едновременно в две различни епохи – средновековна и съвременна Франция. В центъра на сюжета са две жени, чиито съдби са обединени от дълбоко пазена тайна, свързана със Свещения Граал.

В ранните часове на 1 януари (четвъртък) зрителите ще могат да проследят историята на „Момчето с механичното сърце“, а от 10:00 ч. – да се насладят на премиерния семеен филм „Последният ягуар“, в който по неповторим начин се разкрива силната връзка на човека с дивата природа. В 14:25 ч. е време за „Романс отвъд времето“, в който съвременна биофермерка ще се сблъска с мъж, твърдящ, че е от XVIII век. Българският филм „Пулсът на танца“ също ще дебютира на телевизионния екран в първия ден от новата година, с начален час – 21:30 ч. В центъра на историята е 10-годишната Мартина (Мартина Кондаклиева) – състезателка по спортни танци, чиято амбициозна майка, бивша танцьорка, прави и невъзможното, за да я превърне в шампион на България. Трънливият път към победата отвежда момичето при Виктор (Георг Киряков) – ексцентричен млад треньор, вече печелил шампионската титла, който преживява тежко раздялата с партньорката си. Двамата с Мартина успяват да си помогнат взаимно и да превъзмогнат проблемите. На 2 и 3 януари (петък и събота) почтен дървар от Багдад ще разкрие тайната за 40-те разбойници в двете части на „Али Баба“, а на 2, 3 и 4 януари (петък-неделя) от 22:45 ч. най-младият фараон на древен Египет ще превземе ефира в трите части на „Тутанкамон“.

Тематичните канали на bTV Media Group също са подготвили изненади за зрителите в най-празничното време от годината.

Филмовият канал bTV Cinema ще предложи качествена селекция от коледни ленти, сред които премиерния „Улицата на коледните чудеса“ на 22 декември от 21:00 ч., „Коледно решение“ на 23 декември от 13:45 ч., „Улицата на коледните чудеса“ на 23 декември от 16:30 ч., „Елф“ на 23 декември от 23:15 ч., „Призраци на минали Коледи“ на 24 декември от 12:30 ч., „Бленувана Коледа“ на 24 декември от 14:30 ч., „Моята любима коледна песен“ на 25 декември от 12:30 ч., „Коледна романтика“ на 25 декември от 14:30 ч., „Лошият Дядо Коледа 1 & 2“ на 25 и 26 декември след 23:00 ч., „Чичо Коледа“ на 26 декември от 16:30 ч., „Последна ваканция“ на 28 декември от 12:45 ч., „Да убиеш Дядо Коледа“ на 28 декември от 21:00 ч., „Коледна история“ на 30 декември от 14:00 ч. и „Коледата възстановена“ на 31 декември от 13:45 ч.

Комедийният канал bTV Comedy е подготвил двете части на „Калифорнийска Коледа“ на 23 и 24 декември в 10:00 ч., премиерните филмови изненади „Крадци по Коледа“ (на 25 декември от 10:00 ч.) и „Кученца: Сами вкъщи“ (на 26 декември от 10:00 ч.), както и трите части от поредицата за Бриджит Джунс – от 29 до 31 декември, също в 10:00 ч.

Семейният канал bTV Story също ще се погрижи за празнично настроение на зрителите със специалните коледни филмови уикенди от 18:00 ч., а сред заглавията, които ще подарят усмивки и добро настроение, са „Коледа по съседски“ (20.12), „Коледа по съседски: В целия си блясък“ (21.12), „Коледа в Хайделберг“ (27.12) и „Коледата на принца и просяка“ (28.12).