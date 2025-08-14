Чемширът (Buxus sempervirens) е един от най-универсалните храсти, които внасят целогодишен цвят и настроение в градината. Вечнозелените му листа озаряват мрачните зимни пейзажи и са подходящ декор както на официални, така и на неформални градини. А най-хубавото е, че може да бъде оформен в различни геометрични форми или причудливи фигури.

В България чемширът е разпространен от векове, макар да не е типичен за местната дива флора. Особено характерен е за западните части на страната и най-вече за родопския край – неизменна част е от селските дворове. Използването му се засилва особено през епохата на Възраждането (18–19 век) – и оттогава става характерен декоративен елемент от градинския пейзаж на манастирите и църковните дворове.

Растението е имало специално предназначение в църковните и народни обреди и обичаи. Вярвало се е, че е мощен пазител на рода и на семейството, носи късмет и берекет – затова е присъствало във всяка градина.

Днес символиката на чемшира е почти забравена. Останала е единствено употребата му в църковните ритуали, като китка, потопена във вода за благослов и освещаване.

И въпреки това, в много от селските дворове, особено на старите къщи, чемширът е запазен. И носи едно особено носталгично усещане - за отдавна отминали времена.

Все пак, ако решим да украсим двора си с това целогодишно зелено и непретенциозно растение, ето какво е нужно да знаем.

Къде да засадим чемшир

Най-добре вирее на полусенчесто място, далеч от екстремна пряка слънчева светлина. Изисква леко влажна почва, с pH между 6,0 и 7,0, както и известна защита срещу силни ветрове - поради плитките си корени.

Кога и как да засадим чемшир

Най-подходящият период е пролетта или лятото, за да има достатъчно време, за да се установи преди настъпването на студените месеци.

Ако засаждаме наведнъж множество чемширови храсти, трябва да имаме предвид, че разстоянието между тях зависи както от сорта, така и от желания краен ефект. Оптимален вариант за малките чемшири е да се поставят на разстояние около 60 до 90 см един от друг. При малко по-големите сортове разстояние е около 90 до 120 см.

Съвети за грижа

Чемширът е непретенциозно растение, което не изисква много грижи, след като се установи. И все пак, трябва да имаме предвид някои неща.

Светлина - повечето сортове са гъвкави по отношение на нуждите си от слънчева светлина и могат да понасят както силно слънце, така и плътна сянка.

Почва и вода – докато растението е малко, нужно е да се полива веднъж седмично. След като се установи, чемширът може да понася добре сушата.

Температура и влажност - в по-горещ климат чемширът изисква допълнително вода. В студения върховете на стъблата може да загинат, макар че снегът служи като изолатор. Все пак тежестта на твърде много сняг може да повреди чемшировите храсти, така че е нужно да го почистваме редовно.

Тор - използваме универсална тор веднъж годишно - на пролет, следвайки указанията на производителя.

Резитба - подрязването се извършва веднъж в годината, през късната зима или ранната пролет.

