Калдъръмчето, известно още като портулака (Portulaca grandiflora), е едно от онези непретенциозни и слънчеви растения, които могат да превърнат и най-обикновения двор в пъстра и жизнерадостна градина. Въпреки че често е подценявано, това цвете продължава да впечатлява със своята издръжливост, чар и разнообразие от цветове.

Произход и значение на името

Родината на калдъръмчето е Южна Америка, но днес то е разпространена по целия свят. У нас то се е настанило трайно в градините и дворовете, а името му идва от способността му да вирее между камъни, по пътеки и калдъръмени улички. Именно там цветовете му създават контраст на грубата настилка и носят усещане за живот и красота.

То е едногодишно тревисто растение, с месести, полегнали стъбла, с червеникав цвят, високи до около 30 cm. Листата са месести и издължени. Цветовете имат 5 венчелистчета, но се срещат и кичести, с двоен венец. Цъфти в разнообразни нюанси на червено, оранжево, жълто, цикламено и бяло. При повечето сортове цветовете се отварят само в слънчев ден.

Снимка: iStock

Засаждане и отглеждане

Едно от най-големите предимства на калдъръмчето е, че е изключително лесно за отглеждане и непретенциозно. Сеитбата се извършва директно в почвата през пролетта, когато температурите се вдигнат трайно на 15 градуса. Обича слънцето и колкото на по-слънчево и осветено място е разположено, толкова по-богато и обилно цъфти. Към почвата също не проявява претенции и вирее навсякъде, но предпочита добре дрениран терен. Относно поливането – благодарение на месестите си листа, издържа на засушаване, затова е подходящо за градинари, които не полагат ежедневни грижи или за места, където няма възможност за редовно напояване.

Как да се грижим за калдъръмчето, за да цъфти обилно

Освен осигуряването на слънце, по-умерено поливане и дренирана почва, премахвай прецъфтелите цветове, за да стимулираш образуването на нови. Това също се удължи периода на цъфтеж.

Не е нужно често торене, но в началото на лятото можеш да се добави слаб разтвор на течен тор за цъфтящи растения. Това ще даде допълнителен тласък за обилен цъфтеж.

Силните ветрове и проливните дъждове могат да пречупят или повредят стъблата. Ако е възможно, избери защитено, но слънчево място.

Ако искаш калдъръмчето да покрие голяма площ, засей го на разстояние около 15-20 см между растенията. Те бързо ще се разклонят и ще образуват плътен, цветен килим.

Цъфтежът на цветето е с продължителност от май до октомври.

Снимка: iStock

Кога и как да засадите калдъръмче в двора или в саксия

Засаждането се извършва директно в почвата през пролетта, когато температурите се вдигнат трайно на 15 градуса. В края на лятото от изсъхналите цветове се събират семената за разсада. Те запазват своята кълняемост в продължение на три години.

Още по-лесно е размножаването му чрез резници. От здрави и добре оформени филизи се отрязват резници, които се поставят в съд с вода до пускане на корени или се засяват директно в почвата, без необходимост от осигуряване на специални условия.

Снимка: iStock

Може да се засади и в саксия и да вирее на южна тераса или прозорец. Тъй като семената му са много дребни, те не се вкопават в почвата, а се оставят на повърхността и леко се притискат към почвата.

Интересни факти за калдъръмчето

Макар декоративните сортове да са предимно за красота, някои видове се използват в традиционната медицина и дори в кулинарията

В някои култури калдъръмчето символизира непретенциозна красота и устойчивост, защото се развива добре дори в бедни почви

Отваря цветовете си само на ярко слънце – сутрин ще го видиш в пълния му блясък, но вечер и в облачни дни „заспива“.

Снимка: iStock

