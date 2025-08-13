Калдъръмчето, известно още като портулака (Portulaca grandiflora), е едно от онези непретенциозни и слънчеви растения, които могат да превърнат и най-обикновения двор в пъстра и жизнерадостна градина. Въпреки че често е подценявано, това цвете продължава да впечатлява със своята издръжливост, чар и разнообразие от цветове.
Произход и значение на името
Родината на калдъръмчето е Южна Америка, но днес то е разпространена по целия свят. У нас то се е настанило трайно в градините и дворовете, а името му идва от способността му да вирее между камъни, по пътеки и калдъръмени улички. Именно там цветовете му създават контраст на грубата настилка и носят усещане за живот и красота.
То е едногодишно тревисто растение, с месести, полегнали стъбла, с червеникав цвят, високи до около 30 cm. Листата са месести и издължени. Цветовете имат 5 венчелистчета, но се срещат и кичести, с двоен венец. Цъфти в разнообразни нюанси на червено, оранжево, жълто, цикламено и бяло. При повечето сортове цветовете се отварят само в слънчев ден.
Засаждане и отглеждане
Едно от най-големите предимства на калдъръмчето е, че е изключително лесно за отглеждане и непретенциозно. Сеитбата се извършва директно в почвата през пролетта, когато температурите се вдигнат трайно на 15 градуса. Обича слънцето и колкото на по-слънчево и осветено място е разположено, толкова по-богато и обилно цъфти. Към почвата също не проявява претенции и вирее навсякъде, но предпочита добре дрениран терен. Относно поливането – благодарение на месестите си листа, издържа на засушаване, затова е подходящо за градинари, които не полагат ежедневни грижи или за места, където няма възможност за редовно напояване.
Как да се грижим за калдъръмчето, за да цъфти обилно
- Освен осигуряването на слънце, по-умерено поливане и дренирана почва, премахвай прецъфтелите цветове, за да стимулираш образуването на нови. Това също се удължи периода на цъфтеж.
- Не е нужно често торене, но в началото на лятото можеш да се добави слаб разтвор на течен тор за цъфтящи растения. Това ще даде допълнителен тласък за обилен цъфтеж.
- Силните ветрове и проливните дъждове могат да пречупят или повредят стъблата. Ако е възможно, избери защитено, но слънчево място.
- Ако искаш калдъръмчето да покрие голяма площ, засей го на разстояние около 15-20 см между растенията. Те бързо ще се разклонят и ще образуват плътен, цветен килим.
- Цъфтежът на цветето е с продължителност от май до октомври.
Кога и как да засадите калдъръмче в двора или в саксия
Засаждането се извършва директно в почвата през пролетта, когато температурите се вдигнат трайно на 15 градуса. В края на лятото от изсъхналите цветове се събират семената за разсада. Те запазват своята кълняемост в продължение на три години.
Още по-лесно е размножаването му чрез резници. От здрави и добре оформени филизи се отрязват резници, които се поставят в съд с вода до пускане на корени или се засяват директно в почвата, без необходимост от осигуряване на специални условия.
Може да се засади и в саксия и да вирее на южна тераса или прозорец. Тъй като семената му са много дребни, те не се вкопават в почвата, а се оставят на повърхността и леко се притискат към почвата.
Интересни факти за калдъръмчето
- Макар декоративните сортове да са предимно за красота, някои видове се използват в традиционната медицина и дори в кулинарията
- В някои култури калдъръмчето символизира непретенциозна красота и устойчивост, защото се развива добре дори в бедни почви
- Отваря цветовете си само на ярко слънце – сутрин ще го видиш в пълния му блясък, но вечер и в облачни дни „заспива“.
Вижте във видеото иновативен метод за отглеждане на цветя, създаден от българче:
