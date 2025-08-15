На 15 август е родена Дженифър Лорънс. Тя е първият актьор роден през 90-те, който спечели „Оскар“ – за „Мачовец за милиони“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Дженифър Лорънс. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не допускайте бързо до себе си хората, с които се запознавате в този ден. Възможни са разочарования, ако решите да ги превърнете веднага в интимни партньори. Сексът няма да ви достави удоволствие, ако не е с хора, които ви обичат.

ТЕЛЕЦ

Опитите ви да спечелите сърцето на обекта на вашите чувства ще се окажат напразни. Не се опитвайте да го привлечете с подаръци или вечеря в скъп ресторант, въпреки че това не е типично за вас. След това ще страдате.

БЛИЗНАЦИ

Вечерта бъдете с близките си. Чувствата ви са споделени. Не изяснявайте без причина отношенията с любимите си хора, защото ще се изпокарате. Вечерта ще се лишите от сексуални наслади, заради невъзможност да премълчавате.

РАК

Ако не сте прекалили с претенциите си и не сте развалили докрай настроението си, очаквайте романтична среща. Сексуалните ви отношения трябва да са в пълен синхрон и да задоволяват желанията и на двама ви.

ЛЪВ

Ако сте решили да сключвате брак по сметка, можете да срещнете подходящия партньор. За да сте сигурни, че ще впечатлите сексуалните си партньори, се съобразявайте с желанията им в леглото.

ДЕВА

Неочаквани промени в личния ви живот ще засегнат и интимните ви отношения. Прибързаността при вземане на решения ще съсипе любовта ви. Склонни сте да се отдадете на секс със случайни партньори, само за да докажете на себе си, че сте желани.

ВЕЗНИ

Възможни са нови запознанства, които ще прераснат в сериозна връзка. Семейните жени да се пазят от изневяра. Несемейните имат шанс за романтично запознанство, но не ги съветвам да бързат със сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Вечерта очаквайте сцени на ревност, която ще ви подразни и депресира. Причината е вашето поведение, което е дало повод за съмнения в чувствата ви. Лишени сте от възможността да изживеете сексуални удоволствия, но сте си виновни сами.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта ще се радвате на романтична среща. Намесата на ваши приятели в личните ви отношения ще доведе до раздяла с интимния партньор, ако допуснете това. Не е необходимо да споделяте всичко за сексуалния си живот с тях.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Не се сърдете на брачния си партньор, ако ви задава въпроси, свързани с непрекъснати анонимни позвънявания. Прекратете започнатия от вас флирт. Откажете се от съществуващата в момента емоционална връзка, в която липсват чувствата. Сексът не е достатъчен, за да сте щастливи.

ВОДОЛЕЙ

Разправии с представител на противоположния пол, не са изключени. Приключили сте с интимна връзка, но сте оставили вратата незатворена с надеждата за нов шанс. Няма да се отървете лесно от старата си любов, защото все още се привличате в сексуално отношение.

РИБИ

Ако искате да спечелите човека до себе си и да създадете семейство, докажете му, че чувствата ви са искрени. Не бързайте да се отдадете на интимни мигове и сексуални удоволствия, за които все още не сте готови.

