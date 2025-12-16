Годината е към своя край, а вълнуващите събития в звездния свят бяха впечатляващи и разнообразни. Ние сме ви подготвили най-добрите моменти от шоубизнеса за 2025 година. 

Вижте кои са най-емблематичните събития от шоубизнеса за тази година:

Музика

  • Финалът на световното турне Eras Tour на Тейлър Суифт се превърна в културно събитие с рекордна посещаемост и множество звездни гостувания.

  • Beyoncé отново показа, че продължава да е на върха с нови проекти и мащабни лайв участия, които се наредиха на първи места в  музикалните класации и завладяха социалните мрежи.

  • Завръщането на големи поп и R&B имена от началото на 2000-те доведе до силна носталгична вълна и успешни турнета.
Звездните сватби на 2025 г. - от грандиозни тържества до интимни церемонии (СНИМКИ)

Кино

  • 2025 беше година на силни авторски филми и големи блокбъстъри, като няколко продукции комбинираха комерсиален успех с признание от кино критиците.

  • Актрисата Зендая затвърди статута си на водещо лице на новото поколение в Холивуд. Очаква се през 2026 да бъде излъчен филм, в който актрисата си партнира с любимеца на много дами - Робърт Патинсън.

  • Продължения и римейкове на култови заглавия предизвикаха големи дискусии сред публиката и критиците. Някои от тях са:

  • The Toxic Avenger

  • Snow White

  • Wolf Man

Телевизия и стрийминг

  • Юбилеят на „Saturday Night Live“ събра легендарни комици и актьори в специално издание, което привлече огромен интерес.

  • Сериали с по-смели теми и нестандартен разказ се превърнаха в най-обсъжданите заглавия в стрийминг платформите.

  • Финали и нови сезони на хитови сериали предизвикаха масови реакции в социалните мрежи.

Поп култура и публични събития

  • Met Gala 2025 се запомни с изключително силни модни визии и няколко момента, които "взривиха" интернет пространството.

Снимка: Getty Images

  • Награди "Еми" 2025

На 53-тото издание на отличията Испания получи два приза, а Япония, Германия, Австралия, Катар, Канада, Дания и Турция спечелиха по един.

Наградите
  • Британската продукция „Съперници“ (Rivals) взе наградата за най-добър драматичен сериал.
  • В категорията за най-добра комедия статуетката отиде при „Лудвиг“ на Би Би Си.
  • Анна Максуел Мартин, която е част от екипа на продукцията, спечели международната награда „Еми“ за най-добра актриса, но за ролята си в друга поредица – за минисериала Until I Kill You. 

  • Мадона и бившият ѝ съпруг Гай Ричи отново се събраха

След дълги години раздяла и тежка битка за попечителство над сина си Роко. Този път поводът бе една добра кауза – да подкрепят кариерата на 25-годишното момче. Роко бе домакин на собствена изложба в Лондон, открита преди дни, а двамата му известни родители дойдоха да му окажат нужната подкрепа.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK