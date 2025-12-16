Годината е към своя край, а вълнуващите събития в звездния свят бяха впечатляващи и разнообразни. Ние сме ви подготвили най-добрите моменти от шоубизнеса за 2025 година.

Вижте кои са най-емблематичните събития от шоубизнеса за тази година:

Музика

Финалът на световното турне Eras Tour на Тейлър Суифт се превърна в културно събитие с рекордна посещаемост и множество звездни гостувания.

Beyoncé отново показа, че продължава да е на върха с нови проекти и мащабни лайв участия, които се наредиха на първи места в музикалните класации и завладяха социалните мрежи.

Завръщането на големи поп и R&B имена от началото на 2000-те доведе до силна носталгична вълна и успешни турнета.

Кино

2025 беше година на силни авторски филми и големи блокбъстъри, като няколко продукции комбинираха комерсиален успех с признание от кино критиците.

Актрисата Зендая затвърди статута си на водещо лице на новото поколение в Холивуд. Очаква се през 2026 да бъде излъчен филм, в който актрисата си партнира с любимеца на много дами - Робърт Патинсън.

Продължения и римейкове на култови заглавия предизвикаха големи дискусии сред публиката и критиците. Някои от тях са:

The Toxic Avenger

Snow White

Wolf Man

Телевизия и стрийминг

Юбилеят на „Saturday Night Live“ събра легендарни комици и актьори в специално издание, което привлече огромен интерес.

Сериали с по-смели теми и нестандартен разказ се превърнаха в най-обсъжданите заглавия в стрийминг платформите.

Финали и нови сезони на хитови сериали предизвикаха масови реакции в социалните мрежи.

Поп култура и публични събития

Met Gala 2025 се запомни с изключително силни модни визии и няколко момента, които "взривиха" интернет пространството.

Снимка: Getty Images

Награди "Еми" 2025

На 53-тото издание на отличията Испания получи два приза, а Япония, Германия, Австралия, Катар, Канада, Дания и Турция спечелиха по един.

Британската продукция „Съперници“ (Rivals) взе наградата за най-добър драматичен сериал.

В категорията за най-добра комедия статуетката отиде при „Лудвиг“ на Би Би Си.

Анна Максуел Мартин, която е част от екипа на продукцията, спечели международната награда „ Еми “ за най-добра актриса, но за ролята си в друга поредица – за минисериала Until I Kill You.

Мадона и бившият ѝ съпруг Гай Ричи отново се събраха

След дълги години раздяла и тежка битка за попечителство над сина си Роко. Този път поводът бе една добра кауза – да подкрепят кариерата на 25-годишното момче. Роко бе домакин на собствена изложба в Лондон, открита преди дни, а двамата му известни родители дойдоха да му окажат нужната подкрепа.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK