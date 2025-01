Свидетелство за музикалната сила на Дейвид Линч е случаят с баладата Wicked Game от 1989 г. на Крис Айзък. Парчето става хит едва когато е включено във филма му "Диво сърце" с Никълъс Кейдж и Лора Дърн.

Едва ли може да бъде посочено по-силно и по-идеално сътрудничество в областта на музиката и киното от това между композитора Анджело Бадаламенти и Дейвид Линч. За първи път те работят заедно над "Синьо кадифе" (1986), което води до дългогодишно партньорство, и несъмнено до армии от нови фенове на Рой Орбисън, предвид участието му във филма.

Когато обаче феновете чуят имената на Бадаламенти и Линч, първото, което изниква в съзнанието, е музикалната тема на "Туин Пийкс".

Снимка: Getty Images

Моби семплира темата в сингъла си от 1991 г. Go. По-късно, през 2009 г., Линч режисира музикалния клип към песента му Shot in the Back of the Head.

Като режисьор на клипове Дейвид Линч си е сътрудничил с изпълнители от ранга на "Найн Инч Нейлс" и "Рамщайн".

Снимка: Getty Images

През 2001 г. Линч издава дебютния си албум BlueBOB. Десет години по-късно излиза албумът му Crazy Clown Time, в който се откроява електро-поп парчето Pinky's Dream. В третия си албум The Big Dream Дейвид Линч си партнира с шведската певица и авторка на песни Лике Ли за мечтателното парче I'm Waiting Here.

През 2017 г., 26 години след края на втория сезон на "Туин Пийкс", сериалът се завръща с лимитирана поредица. "Туин Пийкс: Завръщането" включва "тонове" изпълнения от одобрени от Линч изпълнители - "Найн Инч Нейлс", Еди Ведър, Шарън Ван Етън, Джули Круз. Във втория епизод се откроява парчето Shadow на синтпоп групата "Кроматикс", което "пасва" идеално на сериала.

Снимка: Getty Images

Миналата година излезе последният албум на Дейвид Линч, Cellophane Memories, записан съвместно с неговата "муза" Кристабел и описан от критиката като "сюрреалистичен и труден за категоризиране в определен жанр".

Снимка: Getty Images

Поичвай в мир, Дейвид Линч!

