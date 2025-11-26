Британски телевизионни продукции триумфираха на церемонията за международните награди „Еми", която се състоя в Ню Йорк, като спечелиха седем статуетки, съобщава ДПА.



На 53-тото издание на отличията Испания получи два приза, а Япония, Германия, Австралия, Катар, Канада, Дания и Турция спечелиха по един.

Британската продукция „Съперници“ (Rivals) взе наградата за най-добър драматичен сериал.

В категорията за най-добра комедия статуетката отиде при „Лудвиг" на Би Би Си.

Анна Максуел Мартин, която е част от екипа на продукцията, спечели международната награда „ Еми " за най-добра актриса, но за ролята си в друга поредица – за минисериала Until I Kill You.

Испанецът Ориол Пла беше отличен в категорията за най-добър актьор за участието си в продукцията Yo, adicto. Великобритания спечели наградите за най-добър детски сериал за Fallen, както и за най-добър телевизионен филм/минисериал за Lost Boys and Fairies.

В категорията за актуални предавания статуетката също отиде във Великобритания - за продукцията Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza на „Канал 4“. Hell Jumper за британски доброволец, загинал във войната в Украйна, беше обявен за най-добър документален филм.

Снимка: Getty Images

Сред останалите победители са австралийският „Bluey“, който спечели наградата за най-добър детски анимационен сериал, както и турската поредица „Гений" (Deha), отличена в категорията за най-добра теленовела.

Снимка: Getty Images

Международните награди „Еми“ са продължение на основните отличия „Еми“, фокусирани върху продукции извън САЩ. За 53-тото им издание бяха номинирани участници от 26 държави в 16 категории, припомня ДПА.

