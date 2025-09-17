В света на модата има едно неписано правило – никога не носете червено на червения килим. Но звездите на наградите „Еми“ през 2025 г. решиха да го нарушат, превръщайки аления цвят в основна тенденция на вечерта.

Червеният цвят обикновено се избягва на червения килим, за да не се сливат тоалетите с фона. Но както се видя о кадри от наградите „Еми“, аленочервеното се оказа един от най-добрите и завладяващи избори за вечерно облекло, а звездите не можаха да му устоят, пише Marie Claire. Тази година те доказаха, че да се облечеш в червено на червения килим е дръзко и много стилно.

Червеният отбор на наградите „Еми“

Тазгодишният „червен отбор“ на наградите „Еми“ беше истинско вдъхновение. Актриси като Сидни Суини заслепиха в копринена рокля на „Оскар де ла Рента“, докато Хънтър Шафер показа минималистичен шик с изчистена визия от Alexander McQueen. Кристин Милиоти пък избра рокля с необичаен топ от „Даниел Франкел“, а Селена Гомес излъчваше елегантност в тоалет на Louis Vuitton. Към тях се присъедини и носителката на наградата за най-добра главна женска роля, Брит Лауер, която блесна в рокля на Calvin Klein.

Интересното е, че тази тенденция се повтаря за втора поредна година. Подобно на филмовия фестивал в Кан, където сме свикнали да виждаме най-смелите и разкриващи рокли, наградите „Еми“ изглежда се превръщат в сцена за триумфа на яркочервените тоалети.

Селена Гомез

Снимка: Getty Images

Сидни Суини

Снимка: Getty Images

Маришка Харгитей

Снимка: Getty Images

Сара Фостър

Снимка: Getty Images

Вижте още от червените рокли, които минаха по червения килим на наградите „Еми“ в ГАЛЕРИЯТА.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK