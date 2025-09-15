Редица световноизвестни телевизионни актьори преминаха по червения килим на наградите „Еми“ - първата от многото церемонии, които ще предначертаят модните тенденции по пътя към „Оскарите“.

Ето някои от най-добрите визии, които грабнаха вниманието под яркото септемврийско слънце по време на церемонията в театър „Пийкок“ в неделя вечерта.

Царствено в червено

Селена Гомес, звездата в сериала на Hulu „Само убийства в сградата“, пристигна под ръка с годеника си Бени Бланко облечена в дълга червена рокля без ръкави на Луис Вюитон, която е с цепка и широк шлейф.

Снимка: Getty Images

Сидни Суини, звездата от „Еуфория“, която връчи награда в неделя, също привлече погледите със зашеметяваща червена рокля без презрамки, с дълбоко деколте и с множество диаманти.

Снимка: Getty Images

Стилни бели костюми

Повечето модни експерти твърдят, че не трябва да се носи бяло след Деня на труда, като това важи и за знаменитостите.

Педро Паскал, номиниран за най-добър драматичен актьор за „Последният от нас“, излъчваше стил в светлокремав костюм с двуредо закопчаване, слънчеви очила и идеално оформена набола брада.

Снимка: Getty Images

Гуендолин Кристи, номинирана за научнофантастичен офис трилър „Разделение“, която участва и в сериала на семейство Адамс „Уензди“ на Нетфликс, бе зашеметяваща в прилепнал светъл костюм на Том Форд, а пригладената й назад коса, допринасяше за максимална драматичност на визията.

Трамел Тилман, който спечели наградата „Еми“ за най-добър поддържащ актьор в драматичния сериал „Разделение“, също изглеждаше елегантно в бяло, с блестяща брошка в допълнение.

Есенни нюанси

За разлика от повечето холивудски награди, наградите „Еми“ не са зимно събитие, а се провеждат с настъпването на есента, което намира отражение в цветовата палитра, показана на червения килим.

Носителката на „Оскар“ Кати Бейтс, номинирана за най-добра актриса в драматичния сериал „Матлок“, изглеждаше царствено в дълга до пода кафява рокля с дълги ръкави и драпиран корсаж.

Снимка: Getty Images

Сет Роугън, който спечели „Еми“ за най-добър актьор в комедия за маниакалната сатира „Студиото“, на която той също е създател, бе облечен в кадифен смокинг в цвят ръжда.

Снимка: Getty Images

Стил Барби, който е все още актуален

Певицата от Blackpink Лиса, която направи актьорския си дебют в третия сезон на „Белият лотос“, зашемети в скулптурна розова рокля с разголени рамене, която разкриваше много и се спускаше в дълга, вихрушка от тюлени панделки.

Колегата ѝ Ейми Лий Ууд също изглеждаше красиво в розово, облечена в розова рокля без презрамки с корсаж.

Снимка: Getty Images

А Джулиан Никълсън, която стана носителка на награда „Еми“ за най-добра гост-акриса в комедия за „Хитринки“, изглеждаше прекрасно в пурпурна рокля без презрамки с квадратно деколте.

Аксесоари, но с политически подтекст

Войната в Газа със сигурност беше в съзнанието на някои от присъстващите на наградите „Еми“.

Меган Сталтър, една от звездите на комедийния хит „Хитринки“, се появи небрежно с бяла тениска и дънки, но чантата ѝ сама по себе си казваше всичко. На черната чанта имаше бяла лента с просто послание: „Прекратете огъня!“

А Хавиер Бардем, номиниран за най-добър поддържащ актьор в лимитирания сериал „Monsters: The Lyle and Erik Menendes Story“, носеше черно-бяла куфия около врата си.

