Помните ли емоционалната молба на Кийрън Кълкин към съпругата му за още деца, отправена директно от сцената на наградите „Еми“? Е, изглежда, че актьорът от „Наследници“ най-накрая е получил това, което иска! Около година след запомнящата се реч, двойката разкри, че очаква третото си дете, което прави семейството им още по-голямо и по-щастливо.

42-годишният актьор Кийрън Кълкин и 37-годишната му съпругата Джаз Чартън очакват трета рожба! Щастливата новина стана ясна, когато двойката се появи на премиерата на бродуейското шоу „В очакване на Годо“ в Ню Йорк. Джаз демонстрираше наедрялото си коремче, а гордият бъдещ татко не спираше да се усмихва, държейки ръка върху коремчето на съпругата си, съобщава People.

Щастливата новина беше разкрита на 28 септември в Ню Йорк, когато Джаз се появи с наедряло коремче на премиерата на бродуейската пиеса „В очакване на Годо“ заедно с Кийрън.

Това бебе пристига малко повече от година, след като Кълкин стана известен с публичната си молба към Джаз за още деца, отправена директно от сцената по време на наградите „Еми“ през 2024 г.

Бебето ще се присъедини към по-голямата си сестра Кинси Сиукс, която е на 6 г. и брат си Уайлдър Улф, който е на 4 г. Изглежда, че Кийрън Кълкин е наистина решен да има голямо семейство, а Джаз, въпреки че отначало се „колебаеше“, явно е съгласна!

Две големи награди и многодетно семейство

Историята около третото дете на звездната двойка е доста забавна и публична, благодарение на самия Кълкин. Актьорът е известен с това, че използва моментите си на сцената не само за благодарности, но и за да напомня на съпругата си за обещания, свързани с разширяването на семейството.

Операция: Още деца

През януари 2024 г., когато Кълкин спечели „Еми“ за главен актьор в драматичен сериал за ролята си на Роман Рой в хитовия сериал „Наследници“, той завърши емоционалната си реч с директна молба към жена си, която седеше в публиката.

По-късно пред репортери той обясни, че съпругата му първоначално е казала „Може би, ако спечелиш Еми“, но после „забравила“ това си обещание. След като спечелил „Златен глобус“, той веднага й напомнил, а тя уж не помнела. Явно наградата „Еми“ е била достатъчно голям стимул!

Кълкин не спря дотук! През март 2025 г. той спечели и първата си награда „Оскар“ за изпълнението си във филма „Истинска болка“ и отново използва момента за семейна „пресконференция“.

„Ще ти дам четири четири, когато спечелиш Оскар““, заявява Кълкин пред публиката.

Актьорът все пак се извинява на своята любима, че отново повдига темата на публично място и й казва, че я обича. Третото дете обаче вече е на път. Кийрън Кълкин официално е победител в борбата си за разширяване на семейството. След като вече има две от четири деца, можем само да гадаем дали ще продължи да печели престижни награди, за да постигне крайната цел.

Любовната история на Кийрън Кълкин и Джаз Чартън

Любовната история на Кийрън Кълкин и Джаз Чартън е като сценарий за филм, започнала в Ню Йорк през 2012 г. Двамата се запознават случайно в един бар, където Джаз, която е от Лондон и работи в рекламна агенция, била на среща с друг мъж. Кийрън изчакал другият мъж да отиде до тоалетната и светкавично заел мястото му. Той я заговорил, впечатлен от английския ѝ акцент, и я попитал дали може да бъде неин приятел. Само година по-късно, през 2013 г., докато били на спонтанно пътуване из Щатите, двойката се оженила тайно край пътя в щата Айова, по време на буря, с трима напълно непознати за свидетели. Така те са заедно от 2012 г. и са женени от 2013 г., като Кийрън често е споделял, че Джаз е "най-красивият и харизматичен човек", когото познава.

